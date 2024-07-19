2024-07-19 07:46:26 İzmir'de orman yangınıyla mücadele 18'inci saatte
İzmir'in Buca ilçesinde ormanlık alanda başlayan ve Gaziemir ilçesine sıçrayan yangının 18'inci saatinde çalışmaların iyiye gittiği bildirildi. Alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesinin de önüne geçildiği yangında günün ilk ışıklarıyla beraber hava araçları etkin mücadelesine yeniden başladı. Yangın, Buca ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde saat 13.15'te ormanlık alanda başladı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, 7 uçak, 16 helikopter, 35 arazöz, 11 su ikmal aracı, 4 dozer ve 4 yer ekibi ile müdahaleye başladı.