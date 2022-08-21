2022-08-21 09:37:34 İzmir'de korkutan yangın
İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
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İzmir'in Buca ilçesindeki plastik fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Alınan bilgiye göre, Zafer Mahallesi Turgut Özal Caddesi'ndeki plastik malzeme üretim fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını gören diğer esnafların haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin, yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.
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