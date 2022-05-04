2022-05-04 07:03:20 İzmir'de kaza! 5 kişi yaralandı
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazasında 5 kişi yaralandı.
İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen kazasında 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, E.Y'nin kullandığı 35 AFP 560 plakalı otomobil ile F.A. idaresindeki 09 DM 800 plakalı otomobil Kahrat Mahallesi tali yolunda çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi Tire ve Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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