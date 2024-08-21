İzmir’de iş makinesi uçuruma yuvarlandı, operatör can verdi

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Mourinho'nun planı deşifre oldu: Fenerbahçe'de 6 ayrılık birden! Mourinho resti çekti: Sizi takımda istemiyorum
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İhbar üzerine arama kurtarma çalışmaları için bölgeye güvenlik güçleri ile birlikte AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan çalışmalar sonucuna iş makinesine ulaşılırken, operatör Meydan ise yerde hareketiz yatar vaziyette bulundu. İncelemeler sonucunda 47 yaşındaki işçinin yaşamını yitirdiği belirlendi.
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Adrese gelen savcının incelemelerinin ardından Meydan’ın cansız bedeni, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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