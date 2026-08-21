İzmir'de belediye kılını kıpırdarmadı: Vatandaş çareyi kendi buldu!

Mahalle esnafından Talat Yeşilyurt ise toz sebebiyle zor günler geçirdiklerinin belirtip, “Doğal gazın gelmesi için isteklerimiz olmuştu. Doğal gaz borusu sokağımızdan geçti ama aşırı bir toz var. Biz de çözüm olarak halıları serdik. Arabalar geçtikçe de daha çok az toz kalkıyor. Bu toz herkesi rahatsız ediyor. Zamanında belediyeden sulama aracı talep etmiştik. Ancak hala gelmedi. Biz çevre sakinleri olarak elimizden geleni yapıyoruz. Belediyeden de destek bekliyoruz" dedi.