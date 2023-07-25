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Türkiye
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İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

2023-07-25 07:05:32
İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İzmir'in Bornova ilçesinde ağaca çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

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Foto - İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Konak'tan Bornova istikametine seyreden Erkan Bilgin (34) idaresindeki 33 AKS 274 plakalı otomobil, Ankara Caddesi'nde yol kenarındaki ağaca çarptı.

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Foto - İzmir'de ağaca çarpan otomobilin sürücüsü öldü

İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan müdahalede Bilgin'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

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