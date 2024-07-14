  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem
17
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

2024-07-14 08:15:06
İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürerken elektrik dağıtım şirketinden açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, bölgede herhangi bir şikayet kaydının bulunmadığı iddia edilirken görgü tanıklarından Sevda Çelik, "Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu." dedi. Öte yandan canlı yayında çalışmanın yapıldığı bölgeden detayları aktaran A Haber muhabiri Tayfun Er, "İZSU ekibinin geçtiğimiz yıl burada yaptığı rögar çalışması sonucunda Gediz Elektriğin hattının üzerine rögarın oturduğu ortaya çıktı" dedi. Bölgede daha önce de benzer elektrik çarpması vakalarının yaşandığı bildirildi.

1
#1
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

İzmir'de dün sağanak sırasında Özge Ceren Deniz ile İnanç Öktemay'ın elektrik akımına kapılarak ölümüne ilişkin bilirkişi atandı.

#2
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Dünkü yeniakit.com.tr de haberi detayları ile birlikte vermiştik.

#3
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

SORUŞTURMA SÜRÜYOR Kentte dün sağanak sırasında İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor. Başsavcılık tarafından görevlendirilen bilirkişi de çalışmalarına başladı. Cumhuriyet savcısı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri ile elektrik firması yetkilileri olay yerindeki incelemelerini sürdürüyor.

#4
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

KAÇAĞIN OLDUĞU YERDEKİ 3 MAZGAL KAPAĞI EKİPLER TARAFINDAN AÇILDI Elektrik kaçağının olduğu yerdeki yağmur suyu tahliye hattını sağlayan 3 mazgal kapağı ekipler tarafından açıldı. Yetkililer, bölgeye elektrik vererek kaçağın kaynağını tespit etmeye çalışacak. Ayrıca olayın olduğu bölgeye araç giriş çıkışına izin verilmiyor.

#5
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

ÖLÜMLERİN SEBEBİ ELEKTRİK HATTININ ÜZERİNE KONULAN RÖGAR KAPAKLARI MI? Bölgede yapılan çalışmaları yerinde görüntüleyen A Haber muhabiri Tayfun Er, 2 kişinin ölümüne neden olan ihmalle ilgili önemli bilgiler verdi. Er, "Kaçak elektriğin bulunduğu nokta iş makinesiyle kazıldı. İZSU ekibinin geçtiğimiz yıl burada yaptığı rögar çalışması sonucunda Gediz Elektriğin hattının üzerine rögarın oturduğu ortaya çıktı" dedi. Er, daha önce bölgede elektrik kaçaklarının olduğunu bildirdi.

#6
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

SON ANLARI ORTAYA ÇIKTI Olay anını bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaydettiği belirlendi. Kameranın kaydettiği görüntülerde antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın Enver Dündar Başar Sokak'ta su birikintisinin bulunduğu yolun karşısına geçtiği ancak Özge Ceren Deniz'in karşıya geçemeyerek yere yığıldığı görülüyor. Geri dönerek Deniz'i kaldırmak isteyen Öktemay'ın da akıma kapılarak düştüğünün görüldüğü görüntüye çevredeki vatandaşların yardım çabaları da yansıdı. Bu sırada bölgede bulunan bir kişinin Öktemay'ı çekmek için ayakkabısına dokunduğu sırada elektrik çarpması sonucu geri kaçması ve yanındakilerin de panikle kaçışı dikkati çekiyor.

#7
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Görüntülerde elektrik akımını fark eden vatandaşların diğerlerini uyarmak için gösterdiği çabalara ilişkin anlar da yer alıyor.

#8
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

ELEKTRİK KABLOLARINA ULAŞILDI Olaya yönelik soruşturma kapsamında iki kişinin yaşamını yitirdiği noktada iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı. Elektrik kaçağının yaşandığı öne sürülen rögar kapağı çevresinin kazılması sonucu elektrik kablolarına ulaşıldı. Olayın nedenine ilişkin yapılan inceleme kapsamında yer altından geçen elektrik hatlarında bir kaçağın olup olmadığı, elektrik altyapısı üzerinde izinsiz bir işlem yapılıp yapılmadığı, kablolara zarar veren bir durumun olup olmadığı, çevredeki iş yerlerine ait dolaplardan bir elektrik kaçağı olup olmadığına bakılacağı öğrenildi. Bölgeye halen elektrik verilememesi nedeniyle çevredeki iş yerlerinin kapalı olduğu bölgede geniş güvenlik önlemi alındı.

#9
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Öte yandan 5 yıl önce yerel bir gazetede aynı sokakta elektrik kaçağının bulunduğuna yönelik esnafın şikayetlerine ilişkin haberlerin yayınlandığı da ortaya çıktı. Haberde şikayetler sonrası bölgede onarım çalışması yapıldığı ifade edildi.

#10
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

İZSU EKİPLERİNİN ÇALIŞMASI ZARAR VERMİŞ OLABİLİR Çevrede bulunan bir iş yerinin avukatı Çiçek Sırma ise bölgede daha önce de esnafın elektrik kaçağı şikayetlerinin bulunduğunu öne sürdü. Yerel seçimler öncesi de yol üzerinde İZSU ekiplerinin çalışma yürüttüğünü, bu çalışmanın kablolara zarar vermiş olabileceğini öne süren Sırma, konunun bilirkişi raporuyla netlik kazanacağını aktardı. Olayın görgü tanıklarından Serdar Seçkin ise AA muhabirine, araç içinde bulundukları sırada 2-3 metre önlerinde yaşanan olayın ardından inerek yardıma koşmak istediklerini ancak çevredeki vatandaşların uyarısıyla durduklarını belirterek, "Yani gözümüzün önünde elimizden bir şey gelmeyerek ölüme şahit olduk. Yani çok kısa süre içerisinde can verdiler. Bu olaydan herkes bir ders çıkarmalı. Savcılarımız bu konu hakkında çok detaylı bir araştırma yapmalılar. Yani yıldırımın düşmesinden olabilir, yer altı elektrik akımı kaynaklı olabilir. Gönül istemez ama 3-5 kuruş kar edeceğim diye kaçak elektrik alan bir esnafın suçu da olabilir." diye konuştu.

#11
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

YAKINLARI CENAZELERİNİ BEKLİYOR Hayatını kaybeden tıp fakültesi 5. sınıf öğrencisi Özge Ceren Deniz ile antika eşya dükkanı sahibi İnanç Öktemay'ın adli tıp kurumundaki işlemleri sürüyor. Kentte dün meydana gelen sağanak sırasında elektrik akımına kapılarak yaşamını yitiren İnanç Öktemay (44) ve Özge Ceren Deniz'in (23) yakınları adli tıp önünde bekliyor. Özge Ceren Deniz'in, İzmir Demokrasi Üniversitesinde 5. sınıf tıp fakültesi öğrencisi olduğu ve ailesinin Osmaniye'de yaşadığı, cenazesinin de yarın memleketinde defnedileceği öğrenildi. Pamukkale Belediye Başkanı Ali Rıza Ertemur'un yeğeni İnanç Öktemay'ın da antika eşya dükkanı bulunduğu, cenazenin işlemlerinin ardından İzmir'de bugün toprağa verileceği belirtildi. Öktemay'ın dayısı Ertemur, adli tıp önünde AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeğeninin ölümünden dolayı duyduğu üzüntüyü dile getirdi.

#12
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

Olayı tam ve net olarak bilmediğini söyleyen Ertemur, "Öğrendiğimiz birkaç defa daha yağmurlu günlerde orada akıma kapılan hayvanlar telef olmuş. Etraftaki işletmeci arkadaşlar şikayet etmelerine rağmen buranın düzelmesini söylemelerine rağmen hiç kimse, yetkili kurum ve kuruluşlar dikkate almamış ve bugün de 2 cana mal oldu." dedi. Ertemur, olayın çok acı olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti: "Birisi 23 yaşında kardeşimiz, biri 44 yaşında evladımızı kaybettik. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. Bu kadar basit bir olayda 2 yavrumuzu kaybetmememiz gerekirdi. Bu suç o kurumların yöneticilerine aittir. Bu utançtır. Oradaki işletmecilerin de birkaç kez uyarısına rağmen önlem almamışlar, dikkat etmemişler ve bugün 2 yavruyu kaybettik. Acımız büyük. Türkiye'de bu tür olaylarla zaman zaman karşılaşıyoruz ama son bulmalı." Ali Rıza Ertemur, seçim sürecinde yeğeniyle çok fazla görüşemediğini, öncesinde ise her hafta görüştüklerini kaydetti.

#13
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA İzmir'de elektrik dağıtım hizmetini sunan Gdz Elektrik, dün Konak ilçesinde iki kişinin elektrik akımına kapılarak vefat ettiği bölgede yaptıkları yatırımlara ilişkin son 6 ayda bir şikayet kaydının olmadığını bildirdi. ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: MAZGALLAR SORUMLULUK ALANIMIZDA DEĞİL Şirketten yapılan açıklamada elektrik akımına kapılarak vefat eden İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'in vefatından üzüntü duyulduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın adli makamlarca yürütüldüğünün kaydedildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Biz de ilgili mercilerin olayı ivedilikle aydınlatmasına yardımcı olmak adına her türlü desteği sunmayı sürdürüyoruz. Yapılan ilk incelemelerde bölgede şirketimize ait herhangi bir havai yatırımımızın bulunmadığını, haberlere de yansıyan mazgalların sorumluluğunun şirketimizde olmadığını önemle belirtmek isteriz. Öte yandan bölgeyle ilgili yatırımlarımıza ilişkin son 6 aydır herhangi bir şikayet kaydı da bulunmamaktadır. Araştırmaların devamında bilirkişi raporunu takiben olayın aydınlatılacağına olan inancımızı belirtirken tüm desteğimizle, en şeffaf şekilde ilgili mercilerin yanında olduğumuzu vurgulamak isteriz. Kaybından derin üzüntü duyduğumuz İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz'e Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve baş sağlığı diliyoruz."

#14
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

GÖRGÜ TANIĞI OLAY ANINI ANLATTI Görgü tanıklarından Sevda Çelik, 5 yıldır olayın olduğu sokakta çalıştığını söyledi. Çelik, olayı anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Dün akşam üzeri direkten patlama sesi geldi. 3-4 dakika sonra elektrik suya karıştı sanırım. Bir adamın sesini duyduk. Olay yerine gittiğimde yerde 2 kişi yatıyordu. 10-15 dakika civarı suda yattılar. Sonra halatla çekmeye çalıştılar. Adamı kendine getirmeye çalıştılar. Adam kendine geldikten sonra hastaneye götürdüler. Sonra kadına masaj yaptılar." 'BAHÇE HORTUMUNU AYAĞINA DOLADIM, SUDAN ÇIKARTTIM' Akıma kapılan iki kişiye ilk müdahaleyi yapan mahallelilerden Nurullah Özel (30), "Otoparkta oturuyordum. Yoldan sesler geldi. Seslere doğru gittim. Ayağımda terlikler vardı. Biri suda elektrik akımı olduğunu söyledi. Eve gidip çizmelerimi giydim, elime de bir sopa alıp müdahale ettim. Düşüncem, eğer elektrik akımına kapıldılarsa sopayı uzatıp onları sudan çıkartmaktı. Ama gittiğimde ikisinin de bilinçleri kapalıydı. Tekrar eve koştum. Çekpası ve bahçe hortumunu aldım. İlk başta kızın ayağını kaldırarak, bahçe hortumunu ayağına doladım ve kızı sudan dışarıya çıkardım. Aynı şekilde aynı müdahaleyi erkeğe de yaptık. Ama çıkarttığımızda, nabzını kontrol ettiğimizde kızın bedeni soğuktu. Büyük ihtimalle çoktan hayatını kaybetmişti. Erkeğin bedeni hala sıcaktı. Kalp masajı ve suni teneffüs yaptık. Erkeğin kalbi atıyordu, sonrasında ambulansa hastanelere kaldırıldı" dedi.

#15
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

'DAHA ÖNCE DE ELEKTRİK KAÇAĞI GİBİ BİR ŞEY OLMUŞTU' Özel, "Böyle bir olay yaşanmasın isterdik. Daha önce de burada elektrik kaçağı gibi bir şey olmuştu. Neden kaynaklandığını bilmiyorum ama daha önce de mazgalın içinden duman çıkmıştı. O zaman elektrik şirketi yetkilileri gelip, kontrol etmişlerdi. Bir problem olmadığını söylediler, bakımlarını yaptılar. Şu an aynı olay tekrar yaşandı ve iki kişinin canına mal oldu. Allah rahmet eylesin. Ailelere sabır dileriz" diye konuştu.

#16
Foto - İzmir'de 2 kişinin hayatını kaybettiği olayda İZSU iddiası! Ölümlerin sebebi elektrik hattının üzerine konulan rögar kapakları mı?

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: TÜM ALTYAPI REZİL BİR DURUMDA AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan kaçmaya çalışırken elektrik akımına kapılarak ölen İnanç Öktemay (44) Özge Ceren Deniz için başsağlığı dileğinde bulundu. İnan, yazılı açıklamasında, olaydan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Mekanları cennet olsun. Yargımız gereken işlemleri elektrik kaçağı olan bina ile ilgili sürdürüyor. Bizler takipçisi olacağız." ifadesini kullandı. Kent merkezinde etkili olan sağanağın hayatı olumsuz etkilediğini hatırlatan İnan, yaşanan sıkıntılar nedeniyle belediyeleri eleştirdi. AK Parti'li İnan, ilgililerin bu konuda duyarlı olmasını isteyerek, şunları kaydetti: "Temel belediyecilik hizmetlerine dayanan tüm altyapı rezil bir durumda olduğu için İzmirliler çilesini en ağır bir şekilde çekiyor. Şu ilk 100 günde akraba atamalarıyla uğraşmak yerine önlemler alınmalıydı. Onca esnafımızın iş yerlerini sular bastı. Hemşehrilerimiz sular altında sırılsıklam kaldı. Otomobiller sular altında kaldı. İzmir, kaymaklı rant dağıtımı üzerine bir belediyecilik anlayışıyla değil, her yağan yağmurda hemşehrilerimizi muhafaza edecek bir anlayışla yönetilmeli. Umarım bunu anlarlar." NE OLMUŞTU? İzmir'in Konak ilçesinde dün, etkili olan yağmurdan kaçmaya çalışan İnanç Öktemay, Enver Dündar Başar Sokak'taki su birikintisine bastıktan sonra elektrik akımına kapılıp yere düşmüş, Özge Ceren Deniz de ona yardım etmek isterken akıma kapılıp arkadaşının yanına düşmüştü. Çevredekilerin müdahalesiyle su birikintisinden çıkarılan Öktemay ve Deniz, kaldırıldıkları Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Alsancak Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var
Gündem

Türkiye doğalgazın kralını buldu! 5 milyon haneye yetecek kadar var

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz'de keşfedilen doğalgaz rezervi ile ilgili tüm ülkeyi heyecanlandıracak bir a..
Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler
Ekonomi

Katar'dan sonra şimdi onlar! Türkiye'nin milyarlarca dolarına göz diktiler

Son dönemde birçok ülke Türkiye'ye giden Rus ve diğer turistleri ülkelerine çekmek amacıyla çeşitli çalışmalar yapıyor. Katar'dan sonra bu k..
Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!
Aktüel

Onlar bu parayı ödemeyecek: Tapusu olana müjde!

Tüm ülkeyi sevindirecek haber geldi! Tapu sahipleri için emlak vergisinden muafiyet sağlayan önemli bir gelişme yaşandı. Müjdeli haber geldi..
Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çağrı! Ne diyeceği merak ediliyordu
Gündem

Pezeşkiyan'dan Türkiye'ye çağrı! Ne diyeceği merak ediliyordu

İran'ın yeni cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, önceliklerinin komşularla işbirliği yapmak olduğunu belirterek, "Ekonomik ilişkileri derinleştirmek, ..
Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada
Gündem

Kaza 'geliyorum' demiş! Yönetimi CHP’de olan İzmir'de yaşanan facia anları kamerada

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ihmali sebebiyle facia yaşandı. İzmir Konak'ta yolun karşısına geçerken elektrik akımına kapılan iki kişi ha..
O çekirdek değil resmen altın! yoğun ilgi görüyor!
Ekonomi

O çekirdek değil resmen altın! yoğun ilgi görüyor!

Türkiye'ye heyecan veren haber! Malatya İnönü Üniversitesi Teknopart’ta kayısı çekirdeğinden öyle bir şey üretildi ki beyaz eşyadan ambalaj ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23