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Doğa
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İzinsiz akrep toplayanlara ceza yağdı!

2022-05-31 17:43:42
İzinsiz akrep toplayanlara ceza yağdı!

Adıyaman’da 3 şahsa, izinsiz akrep topladıkları gerekçesi ile 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.

#1
Foto - Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulamasında, durdurulan bir aracın içinde 7 adet akrep ele geçirildi.

Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulamasında, durdurulan bir aracın içinde 7 adet akrep ele geçirildi.

#2
Foto - Şeffaf kaplar içerisindeki akrepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

Şeffaf kaplar içerisindeki akrepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.

#3
Foto - Yakalanan akrepler yeniden doğaya bırakılırken, 3 şahsa, her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL idari para cezası kesildi.

Yakalanan akrepler yeniden doğaya bırakılırken, 3 şahsa, her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL idari para cezası kesildi.

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