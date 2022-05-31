2022-05-31 17:43:42 İzinsiz akrep toplayanlara ceza yağdı!
Adıyaman’da 3 şahsa, izinsiz akrep topladıkları gerekçesi ile 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.
Adıyaman’da 3 şahsa, izinsiz akrep topladıkları gerekçesi ile 328 bin 779 TL idari para cezası verildi.
Adıyaman-Gölbaşı karayolu üzerindeki polis uygulamasında, durdurulan bir aracın içinde 7 adet akrep ele geçirildi.
Şeffaf kaplar içerisindeki akrepler, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. İ.G., Z.K. ve Z.D. isimli 3 şahıs hakkında da işlem başlatıldı.
Yakalanan akrepler yeniden doğaya bırakılırken, 3 şahsa, her birine 109 bin 593 TL olmak üzere toplam 328 bin 779 bin TL idari para cezası kesildi.
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