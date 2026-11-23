'İzini kaybettirdi' deniyordu: Müge Anlı bu kez onun peşine düştü
İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaybolan aslanı arama çalışmaları sürerken, ünlü sunucu Müge Anlı da konuyu programına taşıyarak kayıp hayvanın izini sürmeye başladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'un Sarıyer ilçesinde kaybolan aslanı arama çalışmaları sürerken, ünlü sunucu Müge Anlı da konuyu programına taşıyarak kayıp hayvanın izini sürmeye başladı.
İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslan, Müge Anlı'nın programında gündeme geldi. Kayıp hayvanın bulunması için izleyicilerden ve vatandaşlardan yardım isteyen Anlı, canlı yayında alışılmışın dışında bir yönteme başvurdu. Haritayı önüne alan ünlü sunucu, anten çubuğu yardımıyla aslanın bulunabileceği bölgeyi belirlemeye çalıştı.
Canlı yayında kayıp aslanın izini sürmeye çalışan Müge Anlı, önündeki harita üzerinde anten çubuğunu kullanarak farklı noktaları işaretledi. Anlı'nın bu sıra dışı arayışı stüdyoda ve ekran başındakilerin dikkatini çekti.
Harita başında gerçekleştirilen arama sırasında ortaya ilginç görüntüler çıkarken, sunucunun kullandığı yöntemin kayıp aslanın bulunmasına yardımcı olup olmayacağı merak konusu oldu.
Sarıyer Uskumruköy'de kaybolduğu belirtilen aslanın akıbeti henüz netlik kazanmadı. Müge Anlı da programında hayvanı gören veya nerede olduğuna ilişkin bilgi sahibi olan vatandaşlara çağrıda bulundu. Anlı'nın anten çubuğuyla gerçekleştirdiği aramanın ise kayıp aslanın yerinin belirlenmesine yönelik somut bir sonuç verip vermediği henüz bilinmiyor.
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