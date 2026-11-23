İsrailli teröristler kendilerini öldürüyor! Son 16 yılın zirvesi
İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunda bu yıl intihar eden askerlerin sayısının 23'e ulaştığını ve bu rakamın son 16 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İsrail'in Haaretz gazetesi, İsrail ordusunda bu yıl intihar eden askerlerin sayısının 23'e ulaştığını ve bu rakamın son 16 yılın en yüksek seviyesi olduğunu söyledi.
İsrail'in Haaretz gazetesinde yayımlanan haberde, orduda görev yapan askerler arasındaki intihar vakalarında yaşanan artışa ilişkin verilere yer verildi.
Habere göre, 2026 yılının başından bu yana aktif görevdeki 23 İsrail askeri intihar ederek yaşamına son verdi.
İsrail ordusunda bu sene intihar eden askerlerin sayısının son 16 yılda kaydedilen en yüksek yıllık intihar verisi olduğu belirtildi.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana ordudaki intihar vakalarında artış yaşandığı vurgulanan haberde, Gazze saldırılarından önceki 10 yılda askerler arasındaki yıllık intihar ortalamasının 12 olduğu kaydedildi.
Haberde, Ekim 2023'ten aynı yılın sonuna kadar aktif görevde bulunan 7 askerin intihar ettiği, bu sayının 2024'te 21'e, 2025'te ise 22'ye yükseldiği aktarıldı.
İsrail basınında yer alan değerlendirmelerde, ordudaki intihar vakalarındaki artışın, Gazze'de uzun süren askeri operasyonların yol açtığı ağır psikolojik etkiler ve travma sonrası stres bozukluğuyla bağlantılı olduğu ifade ediliyor.
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