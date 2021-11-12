İyice kendilerini kaybettiler! Türkiye'yi bu füzelerle vuracağız

İkinci olarak, ATACMS sistemlerinden Atinay'ya 150 km'nin üzerinde etkili bir menzile sahip olan ABD'nin son teknoloji ürünü Block IVA füzeleri alınmak isteniyor. 150 km'den daha uzun menzilli füze sistemleri edinmek artık ulusal bir gereklilik haline geldi, bunlar mümkün olan en kısa sürede sağlanmalı. Bütün bunlar, Genelkurmay Askeri Konseyi'nin, hem ABD'nin önerisini hem de stratejik öneme sahip uzun menzilli füzelerle ilgili geri kalan konuların konuşulduğu bir toplantıda değerlendiriliyor. 150 kilometreden fazla mesafelerde hedefi etkisiz hale getirme yeteneğine sahip olan Amerikan GMLRS-ER sistemleri gündemde. Aynı zamanda Yunanistan'da bir RM-70 Vampir fırlatıcı test ediliyor. Sistem, Çek şirketi EXCALIBUR ARMY'nin yeteneklerini Genelkurmay subaylarından oluşan bir komiteye göstermesi için Yunanistan'a getirildi. RM-70 Vampir çoklu fırlatıcı sistemi, atış poligonunda değerlendirilecek ve test edilecek. Yunan RM-70 füze sistemlerinin menzilini, bir önceki 20 km'den 40 km'ye çıkaran yeni Sırp roketleri de test ediliyor. 150 km'den fazla menzile sahip karadan karaya füze tedariki, Türk donanmasının Ege'deki faaliyetlerine karşı kullanılmalı. Tüm bu silah sistemlerinin yeni ve daha gelişmiş bir karasal versiyonunun bulunması, olası bir savaş durumunda Türk su üstü birimlerini hedef alacak. Bu durumda Ankara, adalardan herhangi birine amfibi harekata girişmeyecektir ancak böyle bir senaryoda füze sistemleri ve silahlarla donatılan adalara sürpriz bir saldırı gerçekleştirebilir."