  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’yi ayağa kaldıran taksici katilinden utanmaz savunma! Bakın ne dedi? Vay namussuz vay

DEM Parti’den flaş yerel seçim kararı! Aldıkları kritik kararı az önce tüm Türkiye’ye duyurdular

Murat Kurum mu Ekrem İmamoğlu mu? Son seçimi bilen Hilmi Daşdemir son İstanbul anketini açıkladı! İşte bomba sonuçlar

AK Parti ile ittifak yapmayacaklarını açıklamışlardı! Yeniden Refah Partisi’nin İstanbul’daki oyu belli oldu! İşte o oran

İlk defa vitrine çıktı! Türk zırhlısı göz kamaştırdı! Engel tanımıyor! O detay herkesi şok etti

İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Milyonlarca sürücü bu yüzden çile çekiyordu! Ulaştırma Bakanı müjdeyi verdi! Buralardaki gişeler kaldırılacak

Apar topar bu işi yapacak! Bakın ne olacak: Futbolda “Fernando Muslera” depremi! Herkes şaşkın!

Bu özellik keşfedilmeyi bekliyor! İşte, iPhone'ların bilinmeyen 12 özelliği ile tanışın

Gaziantep'te düşen helikopterin enkazını kaldırma çalışmaları devam ediyor
Gündem
5
İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

2024-02-04 14:13:19
İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

6 Şubat depremlerine memleketi Hatay'da yakalanan eski futbolcu Gökhan Zan, katıldığı bir programda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a, "Yazıklar olsun! Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur orada henüz daha kaybolmuş çocuklarımızın, görünmeyen insanlarımızın feryadı..." diye tepki gösterdi.

#1
Foto - İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Yakın zamanda İYİ Parti’den istifa eden eski milli futbolcu Gökhan Zan, Fatih Altaylı’nın Youtube programına konuk oldu. Gökhan Zan, “En çok kızgınlığınız Lütfü Savaş'a mı?" sorusunu şu şekilde yanıtladı:

#2
Foto - İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

“Evet, çünkü 1; oy verdiğimiz insan, yanında durduğumuz insan, hep birlikte inandığımız, bizlere yüzünü çevirebileceğine inandığımız, sırtını değil... Bu insan bizi orada yalnız bıraktığı için. 1; Hatırlayalım Rönesans rezidans. Yüzlerce insanımız öldü. Ne oldu 'cennetten bir köşe’, altın makasla açılışına katıldı, müteahhiti için de idealist bir adam diyen henüz depremin 2’nci, 3’üncü gününde... Yazıklar olsun! Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur orada henüz daha kaybolmuş çocuklarımızın, görünmeyen insanlarımızın feryadı... Sen çıkıp bu adam idealist adam diyecek şekilde hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin? Neyin idealisti ya? Ya da diğer emlak konutlarının sahipleri, müteahhitleri.

#3
Foto - İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Sen demedin mi; 'Ben villada oturuyorum' daha geçen bir kanalda yapılan röportajda sayın Lütfü Savaş... 'Ben konteynerde kalıyorum' dedin, buna Hatay halkı zaten inanmıyor ama bir başkasına inandırdın mı onu bilemem Hatay halkının dışında. Diyor ki bir villan vardı diye soruldu, kendisine sordular; bir arkadaşımın dedi, profesör bir arkadaşımın. Soruyorum ben şimdi Lütfü Savaş'a... O profesör arkadaşın kim açıklasana. Özat değil mi? Özatlar Ankara'da iki tane Antakyalı kadınımızın AVM'de yakaladığı adam değil mi? Onu söylesene sayın Lütfü Savaş. Niye söylemiyorsun? İsyanımız işte bu yüzden!

#4
Foto - İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?
Siyaset

Haydi bakalım ezogelin çorbası izah etsin olayı! İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "İstanbul, Ankara bu beceriksizlere teslim edilir mi?" başlıklı y..
22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu
Siyaset

22 yılda 5 parti değiştirdi! Aşiret liderinin son partisi olay oldu

Ertuş aşireti lideri İskender Ertuş, 22 yılda 5 siyasi parti değiştirdi. AK Parti, CHP ve HDP arasında gidip gelen aşiret liderinin, karar k..
Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu
Dünya

Hamas'tan son dakika ateşkes duyurusu

İsrail ile ilgili ateşkes açıklamasında bulunan Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi Usame el-Hamdan, bir ateşkesin henüz olmadığını söyledi...
4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi
İSLAM

4 Şubat 2024: Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız 'Günün Âyet ve Hadisi' ile 'Günün Sözü'nü istifadelerinize (4 Şubat 2024) sunuyoruz...

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit
Gündem

Polis helikopteri düştü: 2 pilot şehit

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı envanterine kayıtlı helikopterin, Gaziantep'in Nurdağı ilç..
Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi

Taksici Oğuz Erge'nin katilinden haber var! Cezaevinde başına bakın ne geldi
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23