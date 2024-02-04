2024-02-04 14:13:19 İyi Parti'den istifa etmişti! Eski futbolcu Gökhan Zan’dan flaş hamle: Yazıklar olsun! Bunu hangi vicdanla, hangi merhametle, hangi insanlıkla söyleyebilirsin?
6 Şubat depremlerine memleketi Hatay'da yakalanan eski futbolcu Gökhan Zan, katıldığı bir programda, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı ve aynı zamanda CHP'nin yeniden aday gösterdiği Lütfü Savaş'a, "Yazıklar olsun! Bu mudur oradaki ölen çocuklarımızın sesi olabilecek başkan, bu mudur orada henüz daha kaybolmuş çocuklarımızın, görünmeyen insanlarımızın feryadı..." diye tepki gösterdi.