2024-03-20 15:48:24 İYİ Parti’den heyecanlandıran “MHP” açıklaması! “Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı” diyerek duyurdular
Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Olağan Kurultayı'nda İYİ Partili temsilcilerin yer almasına ilişkin partinin sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi. İYİ Parti'nin MHP kurultayına ilk kez davet edilişinin arkasında bizzat Devlet Bahçeli'nin Akşener'le yazışmasının olduğunu belirten Zorlu, "Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.