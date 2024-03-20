  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arap dünyasına ilaç ham maddesi Türkiye’den!

Murat Kurum’dan Yeniden Refah seçmenine olay “Ayasofya” mesajı! Herkes bunu konuşuyor

Olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla ilgili son dakika gelişmesi! Tüm Türkiye’ye az önce duyuruldu

SİHA'ları kör olan Amerikalılar Bayraktar TB2 SİHA'nın şokunu yaşıyor: Durumu tersine çevirdi

Bu tüyolar cep telefonların şarj ömrünü uzatıyor!

İYİ Parti’den heyecanlandıran “MHP” açıklaması! “Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı” diyerek duyurdular

Turgut Altınok, “Cumhurbaşkanımızla konuştum” deyip müjdeyi verdi! Emeklileri havalara uçuracak haber

Türkiye’ye giriş yaptı! Performans ve güç için tasarlandı! Onun adı Tesla katili!

AK Partili isim canlı yayında emeklilerin merakla beklediği müjdeli haberi verdi: Kamuoyu ile paylaşılacak

Yer İstanbul! Hiçbir iş yapmadan 200 bin TL maaş alıyorlar! Duyan kulaklarına inanamıyor
Siyaset
5
İYİ Parti’den heyecanlandıran "MHP" açıklaması! "Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı" diyerek duyurdular

2024-03-20 15:48:24
İYİ Parti’den heyecanlandıran “MHP” açıklaması! “Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı” diyerek duyurdular

Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen MHP Olağan Kurultayı'nda İYİ Partili temsilcilerin yer almasına ilişkin partinin sözcüsü Kürşad Zorlu'dan açıklama geldi. İYİ Parti'nin MHP kurultayına ilk kez davet edilişinin arkasında bizzat Devlet Bahçeli'nin Akşener'le yazışmasının olduğunu belirten Zorlu, "Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - İYİ Parti’den heyecanlandıran "MHP" açıklaması! "Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı" diyerek duyurdular

İYİ Parti Sözcüsü ve Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunurken basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in, İYİ Parti'ye yönelik "Emekli ittifakında buluşuyoruz" sözlerine dair değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Seçim zamanı gelince bazılarının aklına geliyor insanların, emeklimizin, emekçimizin problemleri. Doğrusu biz, ittifakı sadece milletimizle yapıyoruz. Hele 'kent uzlaşısı' falan, bu kavramların hiçbirisini bilmeyiz, tanımıyoruz. Ancak emeklimizin, engellimizin, ezilen kesimlerin, feryat eden insanların hakkını savunmak için bir ittifak yapmamıza gerek yok. Zaten milletimizin bize verdiği asli bir sorumluluk bu" yanıtını verdi.

#2
Foto - İYİ Parti’den heyecanlandıran "MHP" açıklaması! "Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı" diyerek duyurdular

Zorlu, başka bir gazetecinin "MHP'den ilk kez davet aldınız. Son yapılan kurultaya İYİ Parti'den üst düzey katılım oldu. Bu daveti siyaseten nasıl değerlendireceksiniz?" sorusuna karşılık "Bildiğim kadarıyla bu davet Sayın Bahçeli'den Sayın Genel Başkanımıza bizzat resmi yazışma yoluyla gerçekleşti. Biz de Genel Sekreterimiz Sayın Ayfer Yılmaz ve Hukuk Politikaları Başkanımız Sayın Hakan Şeref Olgun'un katılımıyla kongrede yer aldık. Bunlar Türk siyasetinin olağan, olması gereken durumları. Siyasetin barışçıl bir rekabet iklimiyle devam etmesinden yanayız. Buna da devam edeceğiz" sözlerini sarf etti.

#3
Foto - İYİ Parti’den heyecanlandıran "MHP" açıklaması! "Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı" diyerek duyurdular

MHP ve İYİ Parti'nin Ramazan Bayramı'nda bayramlaşıp bayramlaşmayacağının sorulması üzerine Zorlu, "İlk önce bir seçim bitsin. Bayramı da görelim inşallah huzurla. O günleri de inşallah hep birlikte görürüz" ifadesini kullandı. Partisinin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Topel Yıldırım'ın, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik iddiaları anımsatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine Zorlu, "Bunların titizlikle araştırılması gerekiyor" dedi.

#4
Foto - İYİ Parti’den heyecanlandıran "MHP" açıklaması! "Sayın Bahçeli, bizzat Akşener’e yazdı" diyerek duyurdular

Zorlu, Mansur Yavaş hakkındaki başka bir soruyu ise "Millet İttifakı'nın adaylarıydı. Sayın İmamoğlu da öyleydi. İki adayın da seçilmesinde çok güçlü katkılarımız ve etkilerimiz oldu. Ama bu süreçlerin içerisinde neyin nasıl geliştiğini, takdir edersiniz ki bir siyasi parti olarak her bir süreci bilme şansımız yok. Bunları zaman içerisinde bu bulgularla görüp takip ediyoruz" diye yanıtladı.

Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi
Ekonomi

Milyonlarca lira yatırım yapıldı! Herkes heyecanlı: Diyarbakır'da petrol sürprizi

Birçok ilimizde petrol ve doğalgaz arama çalışmaları devam ederken bu kez Türkiye Petrolleri, Diyarbakır’ın Eğil ilçesinde petrol kuyusu açm..
Dr. Selman: Kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık!
Sosyal Medya

Dr. Selman: Kendimize ne yaptıysak çok yemekten yaptık!

İçinde bulunduğumuz on bir ayın sultanı Ramazan ayında Dr. Salih Selman'ın açlığın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkisini anlattığı videos..
Sadece 2-3 tanecikmiş! Evinin ve arabasının sayısını bilmeyen CHP’li aday
Gündem

Sadece 2-3 tanecikmiş! Evinin ve arabasının sayısını bilmeyen CHP’li aday

Özgür Özel'in komedi filmlerine taş çıkaracak açıklamalarla ilan ettiği CHP’nin Ankara Etimesgut Belediye Başkan adayı oyuncu Erdal Beşikçio..
PKK'lı terörist enselendi! Oraya sızmaya çalışıyordu
Gündem

PKK'lı terörist enselendi! Oraya sızmaya çalışıyordu

Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu, Zeytin Dalı Harekat Alanı’na sızmaya çalışan PKK/KCK-PYD/YPG’li Rızgar Amed kod Mehmet Kılıç’ı yakalad..
Yunan tarafı olay gelişmeyi duyurdu: Mısır orayı Türkiye'ye satacak

Yunan tarafı olay gelişmeyi duyurdu: Mısır orayı Türkiye'ye satacak
Bankaya girip çıktıktan sonra dikkat!
Yaşam

Bankaya girip çıktıktan sonra dikkat!

Adana'da iki kişi banka çıkışında takip ettikleri vatandaşın 270 bin TL’sini çaldılar.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23