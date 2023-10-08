İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

Araz'ın kulis bilgisinin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından görevini bıraktığını duyurdu. Köylüoğlu'nun açıklaması şöyle: "Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim. Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER'in takdirleriyle başladığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz. Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.