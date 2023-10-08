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Siyaset
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İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

2023-10-08 09:58:34
İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

Yerel seçimde Ankara'da işbirliğini savunan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyen açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Köylüoğlu açıklamasında "görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi. Köylüoğlu'nun istifasıyla ilgili kulis bilgisi tv100 editörü Betül Araz, tv100 ekranlarından duyurmuştu.

#1
Foto - İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

tv100 editörü Betül Araz, bugün tv100 yayınında paylaştığı kulis bilgisinde İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu'nun istifasını istediğini belirtmişti. Araz, paylaştığı kulis bilgisinde Akşener'in, Köylüoğlu'nun Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyen açıklamalar yapması ve İYİ Parti'nin Ankara'da aday çıkarmamasını savunduğu için istifasını istediğini söylemişti.

#2
Foto - İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

Araz'ın kulis bilgisinin ardından İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından görevini bıraktığını duyurdu. Köylüoğlu'nun açıklaması şöyle:  "Ben Türkiye'yi kalkındırmaya baş koymuş, demokrat bir geleneğin tam ortasında doğan, vatansever bir ailenin mensubuyum. Hayatım boyunca yetiştiğim değerlerden sapmadan, tüm mevcudiyetimle bu onurun devamı için mücadele ettim. Genel Başkanımız Sayın Meral AKŞENER'in takdirleriyle başladığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimde yol arkadaşlarımla birlikte büyük bir mücadele verdik, davamıza inandık; memleketimizin bu umuda inanmaya ihtiyacı olduğunu düşündük; halen de aynı umuda hizmet ediyoruz. Bizim Ankara aşkımız her türlü aidiyetimizin önündedir. Çünkü Ankara kuruluşun, kurtuluşun ve umudun kentidir; Ankara onurumuzun kentidir; Ankara Türk demokrasi temellerinin atıldığı kenttir. Başkentimizin doğru ellerde olması, doğru bir şekilde yönetilmesi Türkiye'nin doğru yönetilmesidir. Biz de bu amaç uğruna gece gündüz çalışıp hiçbir hesap gözetmedik.

#3
Foto - İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

Göreve birlikte başladığımız yol arkadaşlarımla birlikte davamız uğruna tereddüt etmeksizin inandığımız doğruları söyledik, hep açık konuştuk, net olduk. Bugüne dek, aynı inançla yol yürüdüğümüz bütün arkadaşlarımla geçirdiğimiz bütün zaman çok kıymetli, verdiğimiz emek çok değerlidir. Davamız uğruna verdiğimiz tüm emek helali hoştur. Partimiz Genel İdare Kurulu'nda alınan, 81 ilde işbirliği olmaksızın yerel seçimlere girilmesi kararının ardından, Ankara açısından çekincemizi dile getirmiş bulunduğumuzdan işbirliği yapmamız gerekliliği konusundaki görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır.

#4
Foto - İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

Mevki, makam bunların hiçbirinin bizim için bir önemi yoktur. Görevimizi onurumuzla ifa ettik; onurumuzla inandığımız yolda ilerliyoruz. Bütün yol arkadaşlarımla birlikte Ankara aşkı ile çalışmaya ve yaşadığımız müddetçe bu kente olan borcumuzu ödemeye devam edeceğiz. Bu cihetle, 29 Ocak 2023 tarihinde devraldığım İyi Parti Ankara İl Başkanlığı görevimden bugün itibariyle istifa ettiğimi kamuoyuna saygılarımla duyururum. 9 aylık süreçte birlikte yol yürüdüğüm; çalışmaktan onur duyduğum dava arkadaşlarıma teşekkür ederim." 

#5
Foto - İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak

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