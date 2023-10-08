2023-10-08 09:58:34 İYİ Parti'de şok istifa! Akşener düşüp bayılacak
Yerel seçimde Ankara'da işbirliğini savunan ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı destekleyen açıklamalarda bulunan İYİ Parti Ankara İl Başkanı Faruk Köylüoğlu, sosyal medya hesabından görevinden istifa ettiğini duyurdu. Köylüoğlu açıklamasında "görüşümüz parti yönetimimizle çeliştiği için görevimizden istifamız kaçınılmazdır" ifadelerine yer verdi. Köylüoğlu'nun istifasıyla ilgili kulis bilgisi tv100 editörü Betül Araz, tv100 ekranlarından duyurmuştu.