  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Özbekistan'dan flaş karar! Türk enerji devini seçme kararı aldılar

Türkiye’den Gazze için flaş hamle! Herkes kulaktan kulağa bunu konuşuyordu! Ve artık o karar alındı

Sana helal olsun Ali Yerlikaya! Şimdi de o irini akıtmak için harekete geçti! Vallahi bravo

Çatlağa bakın, çatlağa! Bu “Filistin” saçmalıklarını yiyecek aptal var mı

Bu nasıl bir hainlik böyle! Gazze için şok sözler! İşte bunlar bu kadar alçak

Ahmet Taşgetiren herkesi şaşırttı! Bunu duyan, kulaklarına inanamadı

Ahmet Hakan’a bakın! “Palavra sıkmanın bile bir raconu vardır!” Bu, yeryüzünün görüp görebileceği en aptalca palavra

Seçilmiş palyaço ve alçak fütürist! Şu “Gazze” şaklabanlığına bakın hele! Bir insan ancak bu kadar alçaklaşabilir

Tüm Türkiye bu haberi bekliyordu! Az önce büyük müjde geldi! Ve o ödemeler başladı

İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi
Gündem
6
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

2023-11-10 14:56:14
İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Hakkında çıkan Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale ve iş aldığı iddialarına "itibar cellatlığı" diyerek tepki gösteren İYİ Parti Milletvekili Ümit Dikbayır, iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi. Dikbayır dilekçesinde Genel Başkan Meral Akşener ve ailesi ile Akşener'in özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise yaşanan durumu; "Bugün Türk siyaseten de bir kırılma yaşandı. Ümit Dikbayır ben yanarsam sizde yanarsınız diyor." dedi.

#1
Foto - İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, hakkında belediyelerle ticari faaliyetlere girdiği, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden ihale aldığı yönünde ortaya atılan iddiaların araştırılması için İYİ Parti Disiplin Kurulu'na dilekçe verdi.

#2
Foto - İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

GENEL BAŞKANIN DA HESAPLARININ DA İNCELENMESİNİ İSTEDİ İYİ Parti Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır disiplin kuruluna verdiği dilekçede genel başkan Meral Akşener ve ailesi ile özel kalem müdürü ve eşinin de banka hesaplarının incelenmesini istedi. İşte Ümit Dikbayır'ın araştırılmasını istediği talepleri; "Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in aile bireylerinin ve ayrıca özel kalem müdürü ve eşinin banka hesaplarının inceletilmesi, Ankara ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinden şahsıma, aileme ve 3. kişilere ihale veya iş alınması ve şahsımın böyle bir olaya aracılık etmesi, İYİ Partimizin Sakarya Hendek İlçe Başkanının işyerine (dershane) milletvekili sıfatımı kullanarak ceza kestirmiş olduğum iddiası,

#3
Foto - İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Eski adı twitter yeni adı ile X olan sosyal medya hesabından 'hızırçelebi06' isimli bir hesabı şahsımın açtırdığı ve yönettiğim/yönettirdiğim iddiası, Polonya'da bir şirketim olduğu iddiası, Henüz bana ulaşmamış ancak yukarıdaki iftira ve hakaretlerin her birine ilişkin gerçekler ortaya çıkana kadar ve Disiplin kurullarımız tarafından araştırma yapılırken çıkarılacak yeni iftiraların tamamı"

#4
Foto - İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

"BEN YANARSAM SİZDE YANARSINIZ" Ümit Dikbayır'ın bu çıkışının ardından Meral Akşener'in danışmanlığından istifa eden Hasan Sami Özvarinli ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Bugün Türk siyasetinde bir kırılma yaşandı" dedi. Ümit Dikbayır'ın aslında 'Ben yanarsam sizde yanarsınız' dediğini belirten Hasan Sami Özvarinli; "Gündemin yoğunluğundan fark edilmese de benim İYİ Parti'den istifa ederken 'Milletvekili Borsası' olarak tarif ettiğim olayın parçaları gün yüzüne çıkmaya başladı. Ben yanarsam hepiniz yanarsınız diyerek Ümit Dikbayır bir dilekçe verdi.

#5
Foto - İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Meral Akşener'in ve ailesinin, Meral Akşener'in özel kalemi ile bu özel kalemin eşi olan şahsın hesapları incelensin dedi, dolaylı bir şekilde... Bunu isteyen İYİ Parti'nin milletvekili! Önümüzdeki günlerde, bir zamanlar partinin en büyük temsil makamlarında bulunan iki milletvekilinin ihraç edileceğini duymayan kalmamıştı. Şimdi Ümit Dikbayır bu hamlesiyle büyük bir kart çekti. Artık söz Türk yargısının olmalı. Rezil olacaklar demiştim, rezillikleri bu dilekçe ile tescillenmiş oldu! Lakin bu daha başlangıç, maskeleri düşecek ve rezilliklerini herkes görecek. Fransa'ya kaçmazlar umarım" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Özel'den ilk karşılaşma!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir'de yapılan törende CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel ile karşılaşarak tokalaştı. Türkiye Cumhuriyeti'nin..
Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması
Ekonomi

Erdoğan'dan asgari ücret ve emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücrete cumhuriyet tarihinde yapılmamış oranda zam yaptık. Emeklilerimizin maaşlarını artırdık ve onları daha ..
Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor
Dünya

Önce yapıyorlar sonra özür diliyorlar! Yersen! İslam düşmanlığı resmen paçalarından akıyor

Avusturya'nın Yukarı Avusturya eyaletindeki turistik Bad Ischl kasabasında, bir restoranın girişinde bulunan İslam karşıtı ifadelerin yer al..
İYİ Parti'yi karıştıran dilekçe! Meral'e Ümit şoku
Gündem

İYİ Parti'yi karıştıran dilekçe! Meral'e Ümit şoku

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, "Kazık atan herkesi buradan silmezsem adımı değiştireceğim." mesajı sonrası dikkat çeken bir dilek..
Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti
Gündem

Erdoğan Anıtkabir'i ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mustafa Kemal'in ebediyete irtihalinin 85. yıldönümü münasebetiyle Anıtkabir'i ziyaret etti.
Katil İsrail'in vurmadığı bir orası kalmıştı!
Gündem

Katil İsrail'in vurmadığı bir orası kalmıştı!

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail güçlerinin Gazze Şeridi’ndeki kan bankasını vurduğunu belirterek, tesisin hizmet dışını kaldığını açıkladı..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23