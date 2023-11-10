İYİ Parti’de kazan kaynıyor! Ümit Dikbayır, Meral Akşener ve ailesinin banka hesaplarının incelenmesini istedi

Meral Akşener'in ve ailesinin, Meral Akşener'in özel kalemi ile bu özel kalemin eşi olan şahsın hesapları incelensin dedi, dolaylı bir şekilde... Bunu isteyen İYİ Parti'nin milletvekili! Önümüzdeki günlerde, bir zamanlar partinin en büyük temsil makamlarında bulunan iki milletvekilinin ihraç edileceğini duymayan kalmamıştı. Şimdi Ümit Dikbayır bu hamlesiyle büyük bir kart çekti. Artık söz Türk yargısının olmalı. Rezil olacaklar demiştim, rezillikleri bu dilekçe ile tescillenmiş oldu! Lakin bu daha başlangıç, maskeleri düşecek ve rezilliklerini herkes görecek. Fransa'ya kaçmazlar umarım" dedi.