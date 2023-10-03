2023-10-03 08:47:12 İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler
İYİ Parti Kalkınma Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, bir pazarlık sonucu adaylığının çekilmesi durumunda partisinden istifa edeceğini duyurdu. Özlale, Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerini de sürdürdü, "Beş sene içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin çok önemli bir kısmının yaptığı hizmetlerden çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Benim aday olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi sahada dolaştığım zaman insanlardan duyduğum şikayetler." dedi. Özlale, AK Parti karşıtlığı üzerinden İzmir'in yönetilmeye çalışıldığını ve Tunç Soyer'in 'tembellik' ettiğini de sözlerine ekledi.