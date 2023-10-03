İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

'İZMİRLİLER MEMNUNİYET DEĞİL, MECBURİYETTEN OY VERİYOR' İzmir'de CHP'nin yıllardır hizmet etmediğini ima eden Özlale, seçimin kaybedilmesi durumunda sorumlusunun Meral Akşener değil, Tunç Soyer olduğunun altını çizdi. Özlale şu ifadeleri kullandı: Bence Tunç Bey o riski alıyor. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki belediyecilik hizmetlerinin kalitesine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz; tamamıyla AK Parti karşılığı üzerinden bir siyaset üretme kolaylığını gidilmiş. Birçok insanın memnuniyetten değil mecburiyetten oy vermesine neden olan bir anlayış var karşımızda. Asıl riski yaratan da bu anlayışın ta kendisi; AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset üretiliyor olması. Benim orada eleştirdiğim o koca çınarın gölgesinde tembellik yapanlar. O koca çınarın gölgesinden yararlanıp, orada bir türlü İzmir halkının istediği belediyecilik hizmetini vermeyenler. AK Parti karşıtlığı üzerinden neredeyse hiçbir hizmet vermeden belediyecilik sürdürmeye çalışırsan o zaman bizzat riski sen teşkil etmiş olursun. Ben kendime çok güvenen bir adamım. Özgeçmişim iyi, bu işin akademik tarafına hakimim, danışmanlık tarafına hakimim. Gayet de dolu bir adayım ve ve bazıları bana diyor ki; 'Evet, sen çok iyi bir adaysın. Bu adamdan da daha iyi yönetirsin ama aday olma.' Bunu CHP'li bazı arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu yaklaşım hem bana hem İzmir'e haksızlık. Ben bu yaklaşıma karşıyım.