  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Arda Güler'e skandal teklif! Türkiye ayağa kalkacak

Bunu eken parayı buluyor! 500 milyon dolar getirisi var! Yurt dışına o kadar satıyor ki, üretici bile tadına bakamıyor

Hastalıklara karşı adeta Iron Man zırhı gibi koruyor! Tam bir şifa deposu! Zıpkın gibi, dipçik gibi, zehir gibi, demir gibi yapıyor

Emeklilikte yaşamak için en çok tercih edilen 3 şehir! İstanbul'dan akın akın göç ediyorlar...

Kış aylarında bunu yiyen hastalık yüzü görmüyor! Her gün bir kez tüketin, hastalıklara veda edin

Çinli Zeekr, tek şarjla 1000 kilometre giden arabası Türkiye'ye geldi…

Antik kentte bulundu! 2400 yıl önce yaşanan ekonomik kriz böyle anlaşıldı

Türkiye'ye 13 bin kilometre uzaklıktaki ülkeye ANKA SİHA teklifi! Nefesler tutuldu, rekor bir satış gelebilir

Yüzde leke, derin kırışıklık ne varsa silip atıyor! İnce çizgileri ütü gibi düzleştiriyor

Petrol emareleri üzerine bölgeye gidildi! Hemen sondaj yapılacak, müjde her an gelebilir
Gündem
7
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

2023-10-03 08:47:12
İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

İYİ Parti Kalkınma Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, bir pazarlık sonucu adaylığının çekilmesi durumunda partisinden istifa edeceğini duyurdu. Özlale, Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerini de sürdürdü, "Beş sene içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin çok önemli bir kısmının yaptığı hizmetlerden çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Benim aday olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi sahada dolaştığım zaman insanlardan duyduğum şikayetler." dedi. Özlale, AK Parti karşıtlığı üzerinden İzmir'in yönetilmeye çalışıldığını ve Tunç Soyer'in 'tembellik' ettiğini de sözlerine ekledi.

#1
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

İYİ Parti Kalkınma Politikaları'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale, CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i sert sözlerle eleştirdi. Soyer'in, tembellik ettiğini ve AK Parti karşıtlığı üzerinden İzmir'i yönetmek istediğini ifade eden Özlale, kendisinin Soyer'den daha iyi bir aday olduğunu vurguladı. Özlale, partisinin İstanbul ve Ankara'da da adaylar çıkaracağını, kendisinin adaylığının bir pazarlık için çekilmesi durumunda ise istifa edeceğini belirtti. Özlale, Tunç Soyer'den vatandaşların büyük şikayetleri olduğunu da vurguladı.

#2
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

'İZMİR MÜZAKERE EDİLİRSE İSTİFA EDERİM' Ümit Özlale, İzmir'in bir pazarlık mesajı olduğu iddiaları ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Partisine rest çekerek kararlılığını gösteren Özlale, 'Bu adaylık çok ciddi ve eğer önümüzdeki dönemlerde İzmir bir müzakere konusu edilirse ve benim adaylıktan çekilmem istenirse o zaman ben de bütün görevlerimden ayrılırım.' dedi. 'ANKET YAPTIRSAK TUNÇ SOYER'DEN ÖNDE ÇIKACAĞIMDAN EMİNİM' Özlale, Millet İttifakı olarak seçime girilecek olsaydı bile adayın kendisi olması gerektiğini söyledi. Özlale, 'İzmir tarafına baktığımız zaman da şunu görüyorum; eğer biz Cumhuriyet Halk Partisi'yle bir ittifaka gidecek olsaydık o zaman bir anket yaptırırdık, 'Tunç Soyer mi Ümit Özlale mi daha iyi bir aday?' diye sorardık. Böyle bir anket yaptırmış olsaydık eminim ki Tunç Bey'i geçerdim.' ifadelerini kullandı.

#3
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

'İZMİRLİLER TUNÇ SOYER'DEN MEMNUN DEĞİL, ŞİKAYETLER VAR' Kendisinin güçsüz bir aday olduğunu belirten İzmir Büyüjkşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yönelik sert eleştirilerini sürdüren Özlale, 'Beş sene içerisinde İzmir Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerin çok önemli bir kısmının yaptığı hizmetlerden çok büyük bir memnuniyetsizlik var. Benim aday olmamın en temel sebeplerinden bir tanesi sahada dolaştığım zaman insanlardan duyduğum şikayetler. Ben bunları anlatıyorum ama karşılığında Tunç Bey'in bazı açıklamalarında rencide edici ifadeler var. Mesela 'kendisinin düştüğü duruma üzülüyorum' demiş. Bence bunlara gerek yok. Eğer Cumhuriyet Halk Partisi beş senede gerçekten iyi bir belediyecilik örneği gösterseydi, biz sahaya indiğimiz zaman belediye hizmetlerinden bu kadar fazla şikâyet almasaydık, o zaman ben de belediye başkan adayı olarak karşınıza çıkmazdım. Milletvekili olarak devam ederdim. Ben diyorum ki; ben Tunç Bey'den daha iyi bir adayım.' dedi.

#4
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

'İZMİRLİLER MEMNUNİYET DEĞİL, MECBURİYETTEN OY VERİYOR' İzmir'de CHP'nin yıllardır hizmet etmediğini ima eden Özlale, seçimin kaybedilmesi durumunda sorumlusunun Meral Akşener değil, Tunç Soyer olduğunun altını çizdi. Özlale şu ifadeleri kullandı: Bence Tunç Bey o riski alıyor. Son dönemde Cumhuriyet Halk Partisi'nin İzmir'deki belediyecilik hizmetlerinin kalitesine baktığınız zaman şunu görüyorsunuz; tamamıyla AK Parti karşılığı üzerinden bir siyaset üretme kolaylığını gidilmiş. Birçok insanın memnuniyetten değil mecburiyetten oy vermesine neden olan bir anlayış var karşımızda. Asıl riski yaratan da bu anlayışın ta kendisi; AK Parti karşıtlığı üzerinden siyaset üretiliyor olması. Benim orada eleştirdiğim o koca çınarın gölgesinde tembellik yapanlar. O koca çınarın gölgesinden yararlanıp, orada bir türlü İzmir halkının istediği belediyecilik hizmetini vermeyenler. AK Parti karşıtlığı üzerinden neredeyse hiçbir hizmet vermeden belediyecilik sürdürmeye çalışırsan o zaman bizzat riski sen teşkil etmiş olursun. Ben kendime çok güvenen bir adamım. Özgeçmişim iyi, bu işin akademik tarafına hakimim, danışmanlık tarafına hakimim. Gayet de dolu bir adayım ve ve bazıları bana diyor ki; 'Evet, sen çok iyi bir adaysın. Bu adamdan da daha iyi yönetirsin ama aday olma.' Bunu CHP'li bazı arkadaşlarımdan da duyuyorum. Bu yaklaşım hem bana hem İzmir'e haksızlık. Ben bu yaklaşıma karşıyım.

#5
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

'ANKARA VE İSTANBUL'DA DA ADAY ÇIKARACAĞIZ' Özlale, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'na karşı da aday çıkaracaklarını vurgulayarak şunları söyledi: Genel Başkan Yardımcısı olarak şunu söyleyebilirim; oralarda da bizden aday koyacağız. CHP Ankara'da Mansur Bey'i açıkladı. Onun karşısına bir aday koyacağız. 28 Mayıs sonrasındaki tablo bize siyasetin iki ittifak arasına sıkışmış bu haliyle Türkiye'nin önümüzdeki dönem sorunlarına çözüm üretemeyeceğini gösterdi.

#6
Foto - İYİ Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ümit Özlale'den partisine gözdağı, Tunç Soyer'e sert sözler

Bir destek de İran'dan geldi
Dünya

Bir destek de İran'dan geldi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kanani yaptığı açıklamada, Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan toprağı olduğunu kabul etti...
Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama
Dünya

Son dakika... BM'den Karabağ'daki Ermenilere yönelik açıklama

BM, Karabağ'a giden heyetin, Ermeni sivillere yönelik şiddet uygulandığına ilişkin tespite rastlamadığını, bölgede sivil altyapıların hedef ..
CHP liderinin sözleri tekrar gündem oldu! Binlerce kişi bu videoyu Kılıçdaroğlu’na gönderdi
Sosyal Medya

CHP liderinin sözleri tekrar gündem oldu! Binlerce kişi bu videoyu Kılıçdaroğlu’na gönderdi

14 Mayıs 2023 seçimleri öncesi Antalya’da miting yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözleri tekrar gündem oldu.
Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı
Teknoloji

Selçuk Bayraktar Azerbaycan'da: ASAN Hizmet şirketi madalya verdi! Yetkili isim dünyaya duyurdu, beğeni yağdı

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3 Vakfı) Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, Ülkemize komşu olan Azerbaycan Vatandaşlara Hizmet ve S..
Fransa'nın olimpiyat oyunlarındaki başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi!
Dünya

Fransa'nın olimpiyat oyunlarındaki başörtüsü yasağına tepkiler çığ gibi!

Fransa hükümetinin 2024 Paris Olimpiyat Oyunları'na ilişkin başörtüsü yasağı kararına tepkiler çığ gibi büyüdü.
Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!
Dünya

Avrupa, Zelenskiy'i yine sattı!

Avrupa ülkelerinin Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna'yı yalnız bırakması dikkatlerden kaçmıyor. Son olarak İngiltere Başbakanı Sunak, Ukr..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23