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İtfaiye tatbikatı sırasında kaza! Ortalık savaş alanına döndü

2020-05-09 12:37:53
İtfaiye tatbikatı sırasında kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Kadıköy'de itfaiyenin yaptığı tatbikatta kullanılan merdiven kırıldı.

#1
Foto - Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında meydan geldi.

Olay, Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi Mahmutbaba Sokak üzerinde bulunan Kadıköy İtfaiye İstasyonunda itfaiye erlerinin tatbikatı sırasında meydan geldi.

#2
Foto - İddiaya göre, itfaiye erleri merdiven aracı ile tatbikat yaptıkları sırada merdiven kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından merdiven yardımıyla çatıdan alınarak olay yerindeki ambulanslara koyuldu. Kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı.

İddiaya göre, itfaiye erleri merdiven aracı ile tatbikat yaptıkları sırada merdiven kırıldı. Merdivenin kırılmasıyla iki itfaiye eri istasyonun karşısındaki apartmanın çatısına düştü. Yaralı itfaiye erleri, itfaiyeciler tarafından merdiven yardımıyla çatıdan alınarak olay yerindeki ambulanslara koyuldu. Kırılan merdivenin yol üzerine düşmesiyle ortalık adeta savaş alanına dönerken, merdivenin üzerine düştüğü bir otomobil hasar aldı.

#3
Foto - Bir itfaiye eri ise yaralı meslektaşları için olay yerinde gözyaşı döktü.

Bir itfaiye eri ise yaralı meslektaşları için olay yerinde gözyaşı döktü.

#4
Foto - Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle pencerelerinden olan biteni izledi.

Çevredeki vatandaşlar ise meraklı gözlerle pencerelerinden olan biteni izledi.

#5
Foto - Olaya tanık olan bir iş yerinde çalışan Maşuk Delal, “İçeride çalışıyordum, baktım ses geldi. Deprem oldu sandım.

Olaya tanık olan bir iş yerinde çalışan Maşuk Delal, “İçeride çalışıyordum, baktım ses geldi. Deprem oldu sandım.

#6
Foto - Dışarı çıkınca baktım vinç arabanın üstüne düşmüş. Geri kaçtım. Ben yaralı bir itfaiyeci gördüm” dedi.

Dışarı çıkınca baktım vinç arabanın üstüne düşmüş. Geri kaçtım. Ben yaralı bir itfaiyeci gördüm” dedi.

#7
Foto - Yaralanan itfaiyecilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Yaralanan itfaiyecilerden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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