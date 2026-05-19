İtalyan devinden beklenmedik karar: Türkiye'den çekildiler
İtalya merkezli jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye ile ilgili ani bir karar alarak operasyonlarını durdurma planını devreye aldı.
İtalya merkezli jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye ile ilgili ani bir karar alarak operasyonlarını durdurma planını devreye aldı.
Otomotiv yan sanayisinin önemli oyuncularından İtalya merkezli jant üreticisi Magnetto Wheels, Türkiye'deki ortaklık yapısından çıkma kararı aldı. Şirketin sahip olduğu hisselerin büyük bölümünün yerli üretici Jantsa'ya devredileceği açıklandı.
Küresel ekonomide yaşanan dalgalanmalar, üretim maliyetlerindeki artış ve şirketlerin yeniden yapılanma süreçleri, otomotiv sektöründe dikkat çeken gelişmeleri beraberinde getirirken, Magnetto Wheels'ın Türkiye operasyonlarından çekilme kararı sektörde geniş yankı uyandırdı.
JMW Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'de ortak konumda bulunan Magnetto Wheels grubuna bağlı şirketlerin hisselerini devretme sürecine ilişkin detaylar yapılan resmi açıklamayla netlik kazandı. Şirket bünyesinde gerçekleştirilen Olağanüstü Genel Kurul toplantısında alınan sermaye artırımı kararının ardından hisse transfer süreci de resmen başlatıldı.
Karar kapsamında, Magnetto Wheels grubuna ait payların önemli bölümünün Türkiye merkezli Jantsa Jant Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye aktarılması planlanıyor. Böylece şirketteki ortaklık yapısında ciddi bir değişim yaşanacak.
Açıklanan bilgilere göre, grubun farklı iştirakleri üzerinden sahip olunan milyonlarca liralık nominal değerdeki hisseler pay devir anlaşmaları çerçevesinde Jantsa'ya geçecek. Devir işlemlerinin tamamlanmasının ardından Jantsa'nın şirketteki hakim ortak konumunu güçlendireceği belirtiliyor.
Gerçekleşecek sermaye artırımı ve hisse devri sonrasında Jantsa'nın şirketteki pay oranının yüzde 99 seviyesinin üzerine çıkacağı ifade edildi.
Bu gelişmeyle birlikte şirket yönetiminde belirleyici gücün tamamen yerli üreticiye geçmesi bekleniyor.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23