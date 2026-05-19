Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail’in Sumud Filosu’na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu
Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun saldırılara bahane olarak "Türk teknesi" yalanı uydurduğunu belirtti. Açıklamada, "İsrail rejimi bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladı. İsrail, sivil filoya yönelik vahşi saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor." ifadeleri kullanıldı.

Foto - Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun, filonun sivil gemilerini aktif olarak kuşatıp engellediğini belirterek, İsrail'in "bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladığını" açıkladı.

Foto - Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Küresel Sumud Filosu'ndan, "Açık denizlerde İsrail ırkçılığı: İsrail, sivil filoya yönelik vahşi saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor" başlıklı yazılı açıklama yapıldı.

Foto - Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Açıklamada, "İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan askeri kaynaklara göre, İsrail işgal güçleri filoyu milliyetlere göre ayırmayı planlıyor. 'Türk teknelerine' geçmeden önce 'Avrupa teknelerini' ele geçireceklerini belirterek, bu seferki taktiklerinin 'daha saldırgan' olacağı ve katılımcılara acil yardım sağlamayacakları konusunda açıkça uyarıda bulunuyor." ifadeleri kullanıldı.

Foto - Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Küresel Sumud Filosu'nun "bu ahlaksız ve ırkçı taktiği ifşa etmekte ve küresel liderleri bu ırkçılığı acilen kınamaya ve harekete geçmeye" çağırdığı belirtilen açıklamada, filoda Türk bayraklı hiçbir gemi bulunmadığı ve 52 gemilik insani yardım filosunun tamamının yalnızca Avrupa ve uluslararası bayraklar altında yelken açtığı vurgulandı.

Foto - Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail'in Sumud Filosu'na saldırılarında skandal "Türkiye" yalanı ifşa oldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İsrail rejimi bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladı. İsrail rejimi, Türk katılımcılar olarak algıladıkları kişilere karşı 'daha saldırgan' yöntemler kullanma niyetini ilan ederek, tıpkı Filistin halkına yaklaşık 80 yıldır yaptığı gibi, bir kez daha açık bir ırkçılık ve insandışılaştırma sergilemektedir."

Mesut Sarp

İsrail bu yardım teknelerine uluslararası sularda bile saldırıyor. Bu gibi durumlarda bizim deniz kuvvetleri engelleyici olarak aktif olabilir, neden yapmıyoruz bu İsrail'in neslinden korkuyoruz ki ...

Adolf

Senin ırkını S.......yahudi O........çocukları
