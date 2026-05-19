Görüyor musunuz siz şu üçkağıtçıları! İsrail’in Sumud Filosu’na saldırılarında skandal “Türkiye” yalanı ifşa oldu
Küresel Sumud Filosu, İsrail ordusunun saldırılara bahane olarak "Türk teknesi" yalanı uydurduğunu belirtti. Açıklamada, "İsrail rejimi bir kez daha yalanlara, ırk kışkırtıcılığına ve dezenformasyona dayanan, son derece hesaplanmış, derinden ırkçı bir operasyon planını medyaya sızdırmaya başladı. İsrail, sivil filoya yönelik vahşi saldırıyı meşrulaştırmak için 'Türk teknesi' bahanesi uyduruyor." ifadeleri kullanıldı.