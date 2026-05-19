Bankalardan milyonlarca müşteriye çok kritik "ATM" çağrısı: Hiç vakit kaybetmeden hemen bunu yapın
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Bankacılık işlemlerini gerçekleştirmek isterken teknik arıza, hatalı şifre girişi veya süre aşımı gibi sebeplerle banka kartları ATM cihazı tarafından alıkonulan müşteriler için uzmanlardan hayati uyarılar geldi.

Banka kartlarının ATM cihazlarında kalması, kullanıcıların sıkça karşılaştığı teknik veya güvenlik kaynaklı sorunların başında geliyor. Uzmanlar, kartın alıkonulması durumunda panik yapılmaması ve cihaza fiziksel müdahaleden kaçınılması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu.

ATM’lerin kartı alıkoyma nedenleri arasında hatalı PIN kodu girişi, işlem sonrası kartın unutulması, kartın kullanım süresinin dolması veya sistemdeki teknik arızalar ilk sırada yer alıyor. Cihazın güvenlik mekanizması devreye girdiğinde kartı koruma altına aldığı, bu nedenle kullanıcıların anahtar veya cımbız gibi nesnelerle kartı çıkarmaya çalışmasının hem karta hem de cihaza zarar verebileceği belirtildi.

Olay anında yapılması gereken ilk hamle, ATM önünden hemen uzaklaşmadan birkaç dakika bekleyerek ekran iletilerini takip etmek. İşlemin tamamen sonlandığından emin olduktan sonra, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor. Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa yetkililere bilgi verilmesi gerekirken, kartın iadesinin ancak teknik ekiplerin rutin kontrolleri sonrasında gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı. Olay anında yapılması gereken ilk hamle, ATM önünden hemen uzaklaşmadan birkaç dakika bekleyerek ekran iletilerini takip etmek. İşlemin tamamen sonlandığından emin olduktan sonra, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor. Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa yetkililere bilgi verilmesi gerekirken, kartın iadesinin ancak teknik ekiplerin rutin kontrolleri sonrasında gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı.

Güvenlik açısından, çevredekilerden yardım talep edilmemesi ve şifre gibi kişisel bilgilerin kimseyle paylaşılmaması gerektiği vurgulandı.

Kartın güvenli olmayan bir bölgede kaybedilmesi durumunda ise banka aracılığıyla kartın kullanıma kapatılması veya bloke edilmesi en sağlıklı yöntem olarak görülüyor. Para çekme işlemi sırasında paranın verilmemesi ancak hesaptan düşülmesi durumunda ise işlem saati ve ATM kodu not edilerek bankaya resmi itiraz dilekçesi verilmesi süreci başlatıyor.

Güney Doğulu

ATM' lerin daha güvenli sistem oluşturulmalı. Yapay zeka çağındayız, halen fiziki olan uygulamalarla uğraşılıyor. Paranın ortadan kaldırılması ne zaman olacak efendiler??????
