Bankalardan milyonlarca müşteriye çok kritik “ATM” çağrısı: Hiç vakit kaybetmeden hemen bunu yapın

Olay anında yapılması gereken ilk hamle, ATM önünden hemen uzaklaşmadan birkaç dakika bekleyerek ekran iletilerini takip etmek. İşlemin tamamen sonlandığından emin olduktan sonra, kartın bağlı olduğu bankanın müşteri hizmetleriyle resmi kanallar üzerinden iletişime geçilmesi büyük önem taşıyor. Eğer ATM bir banka şubesine bağlıysa yetkililere bilgi verilmesi gerekirken, kartın iadesinin ancak teknik ekiplerin rutin kontrolleri sonrasında gerçekleştirilebildiği hatırlatıldı.