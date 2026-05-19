  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Adalet Bakanı Gürlek’ten ‘Siber Vatan’ mesajı: Her türlü girişim hüsranla sonuçlanacaktır ‘Bugünkü Türkiye onların rüyasıydı’ Üstad Necip Fazıl rehber olmayı sürdürüyor Ceza yağdırdıkları Türk savunma devine muhtaç oldular: İKA üretecekler Karadeniz'in en büyük macera parkı açıldı Roketsan Başkanı Faruk Yiğit'ten Türkiye'ye F-35 uyarısı: Biz bir tavsiyede bulunmuştuk Cinayetin sır perdesi aralanıyor! Gülistan soruşturmasında sıcak gelişme ABD’nin göbeğinde mehter coşkusu: CHP’liler Türkiye’de sırtını dönüyordu
Gündem
5
Yeniakit Publisher
Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

Tarım ve Orman Bakanlığı, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların belli şartlarda satılabileceği, son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının ise kesinlikle yasak olduğu uyarısında bulundu.

5
#1
Foto - Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

akarna, çay, un, şeker, bulgur, pirinç ve kahve gibi uzun ömürlü gıdaların tavsiye edilen tüketim tarihi ile çabuk bozulabilen süt, peynir ve et gibi ürünlerin son tüketim tarihlerine ilişkin tartışmalara açıklık getirildi.

#2
Foto - Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

Türkiye’de gıda israfının önüne geçilmesi için tavsiye edilen tüketim tarihi kapsamındaki gıdaların satışına bazı esneklikler getirilmişti. Tarım ve Orman Bakanlığı son tüketim tarihi (STT) geçmiş ürünlerin satılmasının kesinlikle yasak olduğunu, tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği uyarısında bulundu. Gıda satış yerlerinin bağlı olduğu esnaf birlikleri ve odalar da bu konuda uyarıldı.

#3
Foto - Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

GENELGE YAYIMLANDI Yayınlanan genelgede, STT’nin mikrobiyolojik açıdan kolay bozulabilen ve bu nedenle insan sağlığı açısından kısa süre içerisinde tehlike oluşturması muhtemel olan gıdaların tüketilebileceği son tarihi ifade ettiği belirtildi. TETT’nin ise; uygun şekilde muhafaza edildiğinde, gıdanın kendine has özelliklerini koruduğu süreyi gösteren tarih olduğu hatırlatıldı. Bu tarihin son tüketim tarihinden farklı olarak gıdanın; tazelik, tat, aroma gibi duyusal özelliklerine dayanarak belirlendiği, STT gibi doğrudan gıda güvenilirliği kriteri olmadığına vurgu yapıldı. STT’si geçmiş gıdaların piyasada bulunması hâlinde, idari para cezası uygulanarak, ürünlere el konulacağı da hatırlatıldı.

#4
Foto - Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

SORUMLULUK İŞLETMEDE TETT’si geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğu işletme tarafından kontrol edilecek, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak, buna ilişkin bilgi tüketiciye sunulacak ve bu gıdalar, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanması istendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

ata

neyse bu da yasal hale geldi...

son tüketim tarihi geçmiş ürünlerin İMHA EDİLMESİ

...............
TÜM YORUMLARA GİT ( 5 )
İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar
Dünya

İran'a o ülkeden destek! Askeri olarak hazırlandılar

Husilerin lideri Abdulmelik el-Husi, ABD’nin İran’a yönelik olası yeni saldırısına karşı askeri olarak hazır olduklarını açıkladı...
Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar
Dünya

Netanyahu'ya sinirden uyku uyutmayacak karar

Hırvatistan Cumhurbaşkanı Milanovic, kandan beslenen terör devleti İsrail'in yeni büyükelçi atamasına onay vermeyeceğini duyurdu. ..
Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor
Dünya

Ekonomik kriz ülkeyi karıştırdı! Gösterilerin önü alınamıyor

Bolivya’da madenciler, sendikalar ve sosyal örgütler; yakıt tedarik sorunları, yüksek enflasyon, dolar kıtlığı ve ekonomik kriz nedeniyle hü..
Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi
Ekonomi

Rusya ürküten plana Türkiye'yi dahil etmedi

ABD ile İran arasındaki savaşın ardından dünya genelinde jet yakıt krizi yaşanıyor. Ülkeler bu büyük soruna çözüm aramaya başladı. Rusya'da ..
Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması
Gündem

Özkan Yalım ek ifade verdi! Flaş delege açıklaması

Tutuklu CHP’li eski Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığında ek ifade verdi. Yalım, "Delegelerle görüşmemize i..
San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı
Dünya

San Diegolu Türk, İslam Merkezi'ne yapılan saldırı anlattı

San Diego İslam Merkezi’ne düzenlenen silahlı saldırının ardından bölgede yaşayan Türk vatandaşı Erbil Atay, yaşananları anlattı. Atay, sald..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23