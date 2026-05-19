Bakanlıktan yeni genelge! Marketlerde yeni dönem başlıyor!

SORUMLULUK İŞLETMEDE TETT’si geçmiş gıdaların ise belli şartlarda satılabileceği belirtildi. Bu kapsamda, TETT’si geçmiş gıdaların tüketime uygunluğu işletme tarafından kontrol edilecek, diğer gıdalardan net bir şekilde ayrıştırılacak, buna ilişkin bilgi tüketiciye sunulacak ve bu gıdalar, gıda satış noktalarında özel olarak belirlenen ayrı reyonlarda satışa sunulacak. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 81 il müdürlüğüne gönderilen talimatta, resmî kontrollerde gerekli görülmesi hâlinde mevzuata aykırı olarak satışa sunulduğundan şüphelenilen ürünlerden numuneler alınarak gıda güvenilirliğinin doğrulanması, TETT’si geçmiş gıdaların ayrı reyonlarda satışa sunulduğunun kontrol edilmesi, mevzuata uygun çıkmayan işletme ve ürünlerine gerekli yaptırımların uygulanması istendi.