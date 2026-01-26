İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...
İtalya'da sıcak saatler yaşanacak. Transfer uçaklarının biri gidiyor biri geliyor dönemi artık resmen başlamak üzere...
İtalya'da sıcak saatler yaşanacak. Transfer uçaklarının biri gidiyor biri geliyor dönemi artık resmen başlamak üzere...
Atalanta'nın Nijeryalı hücumcunun bonservisinde diretmesi üzerinde transferde yol alınamamıştı. İtalyan ekibi, Lookman'da sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... Ve Lookman'da Atalanta'nın inadı sonunda kırıldı! Fenerbahçe'de büyük heyecan - 1Reuters Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ana isimlerden biri de Ademola Lookman'dı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ve Atalanta ile uzun süre temas halinde kalmış ve pazarlık masasına oturmuştu.
Atalanta'nın Lookman için 45 milyon euro bonserviste diretmesi üzerine Fenerbahçe transferi rafa kaldırmıştı. Sabah'a göre İtalyan ekibinin inadı sonunda kırıldı.
Buna göre Atalanta, Ademola Lookman için talep ettiği 45 milyon euroluk bonservisi 35 milyon euroya kadar indirdi.
Yaşanan bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeniden bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.
Fenerbahçe'nin Lookman için yeniden değerlendirme yaparak harekete geçeceği haber detayında yer aldı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23