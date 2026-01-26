  • İSTANBUL
Spor
6
Yeniakit Publisher
İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

İtalya'da sıcak saatler yaşanacak. Transfer uçaklarının biri gidiyor biri geliyor dönemi artık resmen başlamak üzere...

#1
Foto - İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

Atalanta'nın Nijeryalı hücumcunun bonservisinde diretmesi üzerinde transferde yol alınamamıştı. İtalyan ekibi, Lookman'da sürpriz bir karar aldı. İşte detaylar... Ve Lookman'da Atalanta'nın inadı sonunda kırıldı! Fenerbahçe'de büyük heyecan - 1Reuters Ara transfer döneminde golcü takviyesi yapmak isteyen Fenerbahçe'nin gündemindeki ana isimlerden biri de Ademola Lookman'dı. Sarı-lacivertliler, Nijeryalı futbolcu ve Atalanta ile uzun süre temas halinde kalmış ve pazarlık masasına oturmuştu.

#2
Foto - İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

Atalanta'nın Lookman için 45 milyon euro bonserviste diretmesi üzerine Fenerbahçe transferi rafa kaldırmıştı. Sabah'a göre İtalyan ekibinin inadı sonunda kırıldı.

#3
Foto - İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

Buna göre Atalanta, Ademola Lookman için talep ettiği 45 milyon euroluk bonservisi 35 milyon euroya kadar indirdi.

#4
Foto - İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

Yaşanan bu gelişmenin ardından transfer sürecinde yeniden bir hareketlilik yaşanması bekleniyor.

#5
Foto - İtalya'daki Türkiye gelişmesi havalara uçuracak! Rotayı çeviriyor! Plan tıkır tıkır işleyecek...

Fenerbahçe'nin Lookman için yeniden değerlendirme yaparak harekete geçeceği haber detayında yer aldı.

