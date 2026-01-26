AK Parti, Levent'teki İETT garajının imara açılmasını yargıya taşıyacak! 'Yeşil alan' önergesini İmamoğlu veto etti!

2019 yerel seçimleri sonucunda İBB Başkanlığının CHP'ye geçtiğini, İBB Meclisi'ndeki çoğunluğun ise AK Parti'de olduğunu hatırlatan Dursun, "Bu dönemde biz bu arsayla ilgili sözlerini yerine getirmeleri için Meclis'te, 'Burası yeşil alan olsun.' diye soru önergesi şeklinde gündeme madde eklettirerek kararımızı resmileştirdik. Bununla ilgili dönemin Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, kararımızı veto etti, Meclis'e tekrar gönderdi. Biz 'ısrar kararı' olarak buranın, 'yeşil alan olması' ısrarımızı devam ettirdik." ifadelerini kullandı. Dursun, 2024 yerel seçimleri sonucunda İBB Meclisi'ndeki çoğunluk CHP'ye geçtikten sonra CHP Grubunun burayla ilgili kat yüksekliğini 50 kat olarak belirleyen bir plan çalışması yaparak Meclis onayına sunduğunu, AK Parti Grubunun ise bu plana muhalefet ettiğini aktardı.