Türkiye'nin başkentine geliyor: Fransa Dışişleri Bakanı Ankara'da Hakan Fidan'la Suriye'yi konuşacak

İki ülke arasında Suriye ile ilgili artan gerilim Fidan'ın geçtiğimiz günlerde medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıya da yansıdı. Fidan, Fransa'nınYPG/PKK yaklaşımıyla ilgili olarak "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır" ifadelerini kullandı.