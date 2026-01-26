  • İSTANBUL
Türkiye'nin başkentine geliyor: Fransa Dışişleri Bakanı Ankara'da Hakan Fidan'la Suriye'yi konuşacak
Türkiye'nin başkentine geliyor: Fransa Dışişleri Bakanı Ankara'da Hakan Fidan'la Suriye'yi konuşacak

Fransız Bakan Barrot Ankara'da Hakan Fidan ile bir araya gelecek. Masada birçok konu yer alacak...

Fransa Avrupa ve Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, Suriye ile ilgili gelişmelerin hızlı ve önemli seyrettiği bir dönemde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile yarın Ankara'da bir araya gelecek.

Türkiye ile Fransa'nın Suriye'de zaman zaman farklı olabilen pozisyonları aradaki tansiyonu artırıyor. Fidan ile Fransız bakan arasında yapılacak görüşmelerin en önemli gündem maddelerinden birisinin Suriye olması bekleniyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Fidan, "terörle mücadelede ortak sorumluluk anlayışı çerçevesinde etkin iş birliğinin sürdürülmesinin ve teröre karşı kararlı ortak tutumun önemine" işaret edecek.

Fidan, ayrıca Suriye sahasında son dönemde yaşanan gelişmelerin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması ile Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından büyük önem taşıdığını aktararak bu çerçevede Türkiye'nin 18 Ocak "Ateşkes ve Tam Entegrasyon Anlaşması'nın" sahada tam anlamıyla uygulama bulmasının yakın takipçisi olacağını yineleyecek.

Dışişleri kaynaklarına göre, görüşmelerde Fransa'da yaşayan Türk toplumunun huzur ve refahının Türkiye açısından öncelikli gündem maddeleri arasında yer aldığı da iletilecek. Ayrıca iki ülke arasında savunma sanayii alanındaki iş birliğinin geliştirilmesine yönelik fırsatlar ele alınacak.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel MacronSuriye'de yaşanan gelişmelere ilişkin 17 Ocak'ta sosyal medyasından yaptığı açıklamada, Suriye yönetimine operasyonları durdurma çağrısında bulunmuş ve "IŞİD'e karşı yanımızda savaşanlara karşı savaşılmaz" ifadelerini kullanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump da Macron'un kendisine gönderdiği "Suriye konusunda tamamen hemfikiriz. İran konusunda harika şeyler başarabiliriz. Grönland konusunda ise ne yaptığını anlamıyorum" şeklinde yazdığı mesajı sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

İki ülke arasında Suriye ile ilgili artan gerilim Fidan'ın geçtiğimiz günlerde medya kuruluşlarının temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldiği toplantıya da yansıdı. Fidan, Fransa'nınYPG/PKK yaklaşımıyla ilgili olarak "Avrupa'daki bazı küçük ülkelerin Amerika'nın şemsiyesi altında belli operasyonlara katılıp oradan söz söylemeyle ilgili geliştirdikleri politikaların ne kendilerine ne de bölgeye açıkçası katkı yaptığını düşünmüyorum. Amerika'nın gücünü kullanarak, onun arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri, açıkçası dikkate almıyoruz. Bu konudaki muhatabımız Amerika'dır" ifadelerini kullandı.

Fransız çimento devi Lafarge ve eski yöneticileri, Suriye iç savaşında dönemin Fransız hükümetinin bilgisi dahilinde IŞİD ve El Nusra gibi örgütlere finansal destek sağlamakla suçlanıyor ve Paris Ceza Mahkemesi'nde yargılanıyor. Dışişleri kaynaklarına göre görüşmelerde Türkiye ile Fransa arasında bölgesel ve küresel meseleler de ele alınırken son dönemde artan diyaloğun memnuniyetle karşılandığı vurgulanacak. Görüşmelerde Fidan'ın Türkiye-AB ilişkilerinin, bazı AB üyesi ülkelerin iç siyasi gündemlerine konu edilmeden, stratejik bir perspektifle değerlendirilmesinin önemine dikkat çekmesi bekleniyor.

