Tarım arazilerine uçaklarla zehirli maddeler püskürttüler
Skandal bir gelişme gündeme oturdu. Suriye'deki tarım arazilerimne havada n uçaklar aracılığıyla zehirli gazlar atıldı. İşte detaylar...
Yerel kaynakların verdiği bilgiye göre İsrail uçakları 25 Ocak Pazar günü Suriye'nin güney vilayetlerinden Kuneytra'da askeri mevzilerinin yakınındaki araziye zehirli olduğuna inanılan maddeler püskürttü. Suriyeli yetkililer Kuneytra Valiliği Tarım Müdürlüğü ekiplerinin püskürtme yapılan noktada incelemeler gerçekleştireceğini belirtti.
Al-Quneitra Now, Cumartesi ve Pazar günü İsrail'e ait bir tek motorlu uçağın güney Kuneytra kırsalı üzerinde alçak uçuşlar yaptığını bildirirken hangi maddelerin püskürtüldüğüne dair herhangi bir açıklamada bulunmadı. Öte yandan İsrail işgal güçleri geçtiğimiz gün Kuneytra kırsalındaki El Ecraf köyüne ağır silahlarla atışlar gerçekleştirdi.
Cumartesi günü ise İsrail askerlerini taşıyan beş zırhlı araçtan oluşan bir konvoy Rafid kasabasına doğru ilerledi. Kuneytra'daki yerel haber kanalları, İsrail ordusunun vilayetin güney kırsalındaki Tel Ahmer üssünde yeni askeri noktalar inşa ettiğini bildirdi.
İsrail ordusu 20 Ocak günü Kuneytra kentindeki tarihi Endülüs Sineması binasını havaya uçurarak yerle bir etti. Kaynak: Mepa News, Enab Baladi
