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Spor
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İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi

2023-09-17 11:36:03
İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi

İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında oynanan Milano derbisinde gülen taraf 5-1’lik skorla Inter oldu. Milan taraftarı, "İnter Sirki" başlıklı bir koreografide Türk bayrağı kullandı. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Hakan Çalhanoğlu maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, derbi maçta Milan’ı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan zorlu müsabakada ev sahibi 5. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.

#1
Foto - İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi

Inter’in yeni transferi Marcus Thuram 38. dakikada farkı 2’ye çıkartan golü kaydetti. Fransız oyuncu ilk kez çıktığı Milano derbisinde gol sevinci yaşadı. İlk yarısı bu sonuçla tamamlanan maçta konuk ekip 57. dakikada Rafael Leao’nun golüyle farkı 1’e indirdi. Golün ardından baskısını arttıran Inter, 69. dakikada Mkhitaryan ile bir gol daha bulurken, maçta yeniden iki farklı üstünlük sağladı.

#2
Foto - İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi

Lautaro Martinez’in düşürülmesiyle penaltı kazanan Inter’de, milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu takımının 4. golünü attı. Derbide son gol Davide Frattesi’nin ayağından geldi. İtalyan oyuncu 90+3. dakikada 5. golü atarken, müsabakanın da skorunu tayin etti.

#3
Foto - İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi

Bu sonucun ardından ligde 4’te 4 yapan İnzaghi’nin öğrencileri 12 puanla zirvede yer alıyor. Inter, ezeli rakibine karşı 49 yıl sonra 5 gollü galibiyete imza attı. Milli futbolcumuz, maç sonrası paylaşımında bu koreografiye cevap verdi.

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