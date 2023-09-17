2023-09-17 11:36:03 İtalya’daki maçta Türk bayrağına küstah benzetme! Böyle alçaklık görülmedi
İtalya Ligi Serie A'nın 4. haftasında oynanan Milano derbisinde gülen taraf 5-1’lik skorla Inter oldu. Milan taraftarı, "İnter Sirki" başlıklı bir koreografide Türk bayrağı kullandı. Karşılaşmada penaltıdan gol atan Hakan Çalhanoğlu maç sonrası sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla yanıt verdi. İtalya Serie A’nın 4. haftasında Inter, derbi maçta Milan’ı konuk etti. Giuseppe Meazza’da oynanan zorlu müsabakada ev sahibi 5. dakikada Henrikh Mkhitaryan’ın attığı golle 1-0 öne geçti.