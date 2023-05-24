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Dünya
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İtalya’da son durum: 15 ölü

2023-05-24 08:46:59
İtalya’da son durum: 15 ölü

İtalya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Son açıklamaya göre selde şimdiye kadar 15 kişi hayatını kaybetti.

#1
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.

#2
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

Yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.

#3
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.

#4
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

Hala sular altında olan Conselice kentinde ise vatandaşların tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

#5
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

Bölgeden tahliye edilen vatandaşlar geçici konaklama alanına çevrilen yemek ve acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu okullarda kalıyor.

#6
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

#7
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

#8
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

#9
Foto - İtalya’da son durum: 15 ölü

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