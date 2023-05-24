2023-05-24 08:46:59 İtalya’da son durum: 15 ölü
İtalya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Son açıklamaya göre selde şimdiye kadar 15 kişi hayatını kaybetti.
İtalya sel felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. Son açıklamaya göre selde şimdiye kadar 15 kişi hayatını kaybetti.
İtalya'nın Emilia Romagna bölgesinde geçen hafta yoğun yağışlar neticesinde yaşanan sel felaketinde ölenlerin sayısı, kayıp bir kişinin cesedinin bulunmasıyla 15'e çıktı.
Yoğun yağış olabileceği uyarısıyla bölgede "kırmızı alarm" statüsü de devam ediyor.
Sel sularının çekildiği kent ve beldelerde de yerel halkın temizlik faaliyetleri ile hasar tespit çalışmaları sürüyor.
Hala sular altında olan Conselice kentinde ise vatandaşların tahliyesi ve arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Bölgeden tahliye edilen vatandaşlar geçici konaklama alanına çevrilen yemek ve acil sağlık hizmetlerinin sunulduğu okullarda kalıyor.
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