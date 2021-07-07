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Spor
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İtalya penaltılarla İspanya'yı devirdi

2021-07-07 01:27:39
İtalya penaltılarla İspanya'yı devirdi

EURO 2020 yarı finalinde İspanya'yı penaltı atışlarıyla mağlup eden İtalya finale çıkmayı başardı.

#1
Foto - 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşılaştı.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası yarı finalinde İtalya ile İspanya, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Wembley Stadı'nda karşılaştı.

#2
Foto - Çekişmeli geçen mücadelede, 60. dakikada Federico Chiesa'nın golüne İspanya, 80. dakikada Alvaro Morata ile yanıt verdi.

Çekişmeli geçen mücadelede, 60. dakikada Federico Chiesa'nın golüne İspanya, 80. dakikada Alvaro Morata ile yanıt verdi.

#3
Foto - İlk 90 dakika 1-1 bitince maç uzatma devrelerine taşındı.

İlk 90 dakika 1-1 bitince maç uzatma devrelerine taşındı.

#4
Foto - Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulunca penaltı vuruşlarına geçildi.

Uzatma devrelerinde de eşitlik bozulunca penaltı vuruşlarına geçildi.

#5
Foto - Penaltı vuruşlarında kazanan İtalya, finale yükseldi.

Penaltı vuruşlarında kazanan İtalya, finale yükseldi.

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