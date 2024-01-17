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Dünya
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İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

2024-01-17 09:19:47
İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

İsveç'te son 58 yılın en soğuk günü 5 Ocak'ta, eksi 44,6 derece ile Kiruna kentinde bulunan Vittangi kasabasında ölçüldü.

#1
Foto - İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

Metrolojiden yapılan açıklamada, Kiruna kentindeki Vittangi kasabasında hava sıcaklığının 5 Ocak'ta sıfırın altında 44,6 derece ölçüldüğü belirtildi.

#2
Foto - İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

Metoroloji Müdürü Sverker Hellström, ülkede son 58 yılın en düşük hava sıcaklığını 5 Ocak'ta ölçtüklerini ve böyle bir "soğuk rekorundan" emin olmak için bu durumu gecikmeli olarak kamuoyuna duyurduklarını söyledi.

#3
Foto - İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

Ülkede en düşük sıcaklık, eksi 52,6 derece ile 1966'da Norrbotten bölgesinde bulunan Vuoggatjalme kasabasında ölçülmüştü.

#4
Foto - İsveç buz kesti! 58 yıl sonra ilk

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