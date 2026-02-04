  • İSTANBUL
SON DAKİKA
İstihbarattan şok eden Rusya raporu
Haber Merkezi

İstihbarattan şok eden Rusya raporu

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Ukrayna ile savaş halinde olan Rusya ile ilgili çarpıcı bir raporu kamuoyu ile paylaştı.

#1
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

Almanya Dış İstihbarat Teşkilatı (BND), Rusya'nın, resmi rakamlarda beyan ettiğinden çok daha fazla savaş ve askeri harcama yaptığını ileri sürdü.

#2
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

BND'nin internet sayfasındaki açıklamada, Rusya'nın Şubat 2022'de Ukrayna'ya karşı saldırısını başlatmasından bu yana savunma bütçesinin her yıl önemli ölçüde arttığı belirtildi.

#3
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

Rusya'nın resmi rakamlarda beyan ettiğinden çok daha fazla savaş ve askeri harcama yaptığı aktarılan açıklamada, BND'nin bütçe verilerine ilişkin yaptığı analizin, Rus savunma bütçesinin son yıllarda gösterilenden yüzde 66 daha fazla olduğunu ortaya koyduğu ifade edildi.

#4
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

Açıklamada, Rusya Savunma Bakanlığının inşaat projeleri, ordunun bilişim projeleri veya silahlı kuvvetler mensupları için sosyal yardımlar gibi harcamaların savunma bütçesinde yer almadığı aktarıldı.

#5
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

2025 yılındaki toplam bütçesinin yaklaşık yarısının askeri harcamaların oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bu kaynakların sadece Ukrayna'ya karşı savaşta değil, özellikle NATO'nun doğu kanadına yakın bölgelerde askeri kapasitenin daha fazla geliştirilmesi ve genişletilmesi için kullanıldığı savunuldu.

#6
Foto - İstihbarattan şok eden Rusya raporu

Açıklamada, bu rakamlarla Rusya'dan Avrupa'ya yönelik artan tehdidinin somut şekilde ortaya koyulduğu öne sürüldü.

