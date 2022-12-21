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İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

2022-12-21 13:58:14
İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

Ticaret Bakanlığı tarafından SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi iletilerle yaşanan rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geçtiğimiz yıl yeni bir uygulama kullanıma sunuldu. İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaları e-Devlet üzerinden engelleyebildiğiniz gibi İYS uygulaması ile de yapmanız mümkün. Peki, İYS(İletim Yönetim Sistemi) nedir, nasıl kullanılır, nasıl kayıt yapılır? İstenmeyen SMS, e-posta, sesli aramalar nasıl engellenir? İşte detaylar...

#1
Foto - İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

Artık size gönderilen ticari mesajları, ve aramaları engellemeniz mümkün. "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi (İYS)" geçtiğimiz yıldan bu yana kullanıma açıldı. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu sistem ile onaysız ticari elektronik iletilerin tüketicilere gönderilmeden engellenmesi ve istenmeyen mesaj trafiğinin azaltılması amaçlanıyor.

#2
Foto - İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

E-devlet istenmeyen sms, e-posta, sesli aramalar nasıl engellenir? SMS ve arama iptali için e-Devlet üzerinden veya www.iys.org.tr adresinden tercihlerinizi düzenleyebilirsiniz. e-Devlet üzerinden de bu işlemi yapabilirsiniz. Sisteme girip "Ticari Elektronik İleti Yönetim Sistemi"ni aratın. "Yeni İletişim Adresi Ekle" kısmından telefon numaranızı veya e-Posta adresinizi ekleyebilirsiniz. Burada da Aydınlatma Metni`ni okuyup onaylamanız gerekiyor. e-Devlet üzerinden tek tek onaylarınızı inceleyip düzenleyebilirsiniz.

#3
Foto - İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

İys uygulaması nedir, ne işe yarar, nasıl kullanılır? İYS uygulaması, Ticari Elektronik İleti onayı alınmasına, reddetme hakkının kullanılmasına ve şikayet süreçlerinin yönetilmesine imkan tanıyan sistemdir. Bu sistem, hizmet sağlayıcıların pazarlama iletişimi amacıyla çağrı merkezi üzerinden arama, SMS, e-posta yoluyla ticari elektronik ileti göndermek için alıcılardan aldıkları onayları saklayıp yönetebilmesine, alıcıların ise onay ve ret hakkını kullanabilmesine, ticari elektronik şikayetlerini iletebilmesine ve yönetebilmesine imkan tanıyor.

#4
Foto - İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

İleti Yönetim Sistemi`nin internet sitesine girdiğinizde karşınıza çıkan sayfada öncelikle "Vatandaş Girişi" kısmına tıklamanız gerekiyor. Daha sonra açılan sayfada telefon numaranızı ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Buraya numaranızı ve gelen doğrulama kodunu girmelisiniz.

#5
Foto - İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

Bir sonraki sayfada ise "Aydınlatma Metni" çıkıyor. Bunu okuduktan sonra, "Okudum, anladım" kutusunu işaretlemelisiniz. Size elektronik ileti gönderme iznine sahip firmaları tek tek inceleyebilirsiniz. Mesaj ve arama iznini güncelleyip kaydedebilirsiniz. Ticari elektronik ileti kapsamına giren iletiler neler? Telefon, çağrı merkezleri, faks, otomatik arama makineleri, Akıllı ses kaydedici sistemler, Elektronik posta Kısa mesaj hizmetidir.

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