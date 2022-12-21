İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramalardan kurtulmak bu kadar basit! İşte e-devlet’te yapmanız gerekenler…

Ticaret Bakanlığı tarafından SMS, e-posta ve sesli aramalar gibi iletilerle yaşanan rahatsızlıkları ortadan kaldırmak amacıyla geçtiğimiz yıl yeni bir uygulama kullanıma sunuldu. İstenmeyen SMS, e-posta ve sesli aramaları e-Devlet üzerinden engelleyebildiğiniz gibi İYS uygulaması ile de yapmanız mümkün. Peki, İYS(İletim Yönetim Sistemi) nedir, nasıl kullanılır, nasıl kayıt yapılır? İstenmeyen SMS, e-posta, sesli aramalar nasıl engellenir? İşte detaylar...