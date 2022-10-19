İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Tüm operatörler için geçerli, e-Devlet üzerinden yapılıyor, onay gerekiyor. Upcall, Getcontact, Arama ve SMS engelleyici, Call Blocker, Call Control gibi mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. Tüm uyarılara, yaptırımlara ve düzenlemelere rağmen cep telefonlarına durmadan kampanya, indirim, reklam, promosyon ve pazarlama gibi istenmeyen ya da bilinmeyen çağrılar gelmeye devam ediyor. Bu tür aramaları her gün yüzlerce kez dolandırıcılar da yapıyor ve pek çok kişinin ocağını söndürüyor. İşte istenmeyen numaraları engelleme rehberi...