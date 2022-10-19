  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Teknoloji-Bilişim
11
İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

2022-10-19 09:50:31
İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

Cep telefonu kullanan herkesi ilgilendiriyor, Türk Telekom, Turkcell, Vodafone... Tüm operatörler için geçerli, e-Devlet üzerinden yapılıyor, onay gerekiyor. Upcall, Getcontact, Arama ve SMS engelleyici, Call Blocker, Call Control gibi mobil uygulamaları da kullanabilirsiniz. Tüm uyarılara, yaptırımlara ve düzenlemelere rağmen cep telefonlarına durmadan kampanya, indirim, reklam, promosyon ve pazarlama gibi istenmeyen ya da bilinmeyen çağrılar gelmeye devam ediyor. Bu tür aramaları her gün yüzlerce kez dolandırıcılar da yapıyor ve pek çok kişinin ocağını söndürüyor. İşte istenmeyen numaraları engelleme rehberi...

#1
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

Bıkkınlık getiren istenmeyen çağrılardan birkaç saniye içerisinde hem de ücretsiz olarak tamamen kurtulmak mümkün. Yapay zekalı uygulamalar, yeni nesil işletim sistemleri ve mobil operatörlerin çözümleri sayesinde size istemediğiniz takdirde kampanya, pazarlama ya da dolandırıcılık çağrılarının gelmesi imkansız. İşte çözümler...

#2
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

UYGULAMALAR Spam aramalarını, gelen çağrıların kime ait olduğunu ve bilinmeyen tüm numaraları engelleyen uygulamalar hızla artıyor. Bunlar arasında Upcall, Getcontact, Arama ve SMS engelleyici, Call Blocker, Call Control gibi mobil uygulamaları kullanabilirsiniz.

#3
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

ANDROID Gerek Android gerekse iOS işletim sistemli telefonların istenmeyen çağrıları ve kısa mesajları engelleme özellikleri bulunuyor. Telefonunuz Android ise yapılması gereken tek şey, ‘arama geçmişleri’ kısmından ‘ayrıntılar’a tıklamanız ve ‘diğer’ bölümündeki kara listeye dokunmanız.

#4
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

IOS ‘Son Aramalar’ bölümünden engellemek istediğiniz numaranın yanındaki bilgi (i) işaretine dokunarak detaylar ekranına gidin. Bu bölümün en altında bulunan ‘Bu Arayanı Engelle’ veya ‘Uyarıları Gizle’ kısmından basarak numara ve SMS engelleme işini tamamlayın. Ayrıca sizi daha önce aramamış birini engellemek istiyorsanız ‘Ayarlar’ bölümüne giderek, ‘Telefon’ kısmından ‘Engellenenler’ kısmına basın.

#5
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

TURKCELL Telefonunuzun işletim sistemi ne olursa olsun listeden çıkarmak istediğiniz numarayı SIL CAGRIENGELLE diyerek 2200’a göndermeniz yeterli. Örnek: SIL CAGRIENGELLE 5XXXXXXXXX.

#6
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

TÜRK TELEKOM Çağrı Engelleme servisini kullanmaya başlamak için ‘ENGELLE’ yazıp 5555’e gönderebilirsiniz. Üyeliğiniz etkinleştirildikten sonra engellenen ya da izin verilen listelerini oluşturmaya başlayabilirsiniz.

#7
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

VODAFONE GIZLI AC yazıp 7046’ya mesaj yollayabilir veya 7046’yı arayabilirsiniz. Ayrıca ‘Yanımda İnternet Arama Ayarlarım’ sayfasındaki ‘Gizli Numara Engelle’ servisi de kullanılabilir.

#8
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

İLETİ YÖNETİM SİSTEMİ Ticaret Bakanlığı tarafından geliştirilen ‘iys.org.tr’ adlı platformda dilediğiniz hizmet sağlayıcı ve marka için onay verebilir, ileti almak istemediğinizde ret hakkınızı kullanabilirsiniz. Sisteme e-Devlet hesabı veya elektronik imzanızla hızlıca kaydolabilirsiniz.

#9
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

Telefon numarasını kişinin rızası dışında 3’üncü kişilerle paylaşan veya ele geçiren kişiler içinse dava yolu açık. Şikayet halinde verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme suçundan şikayetçi olabilirsiniz.

#10
Foto - İstenmeyen çağrıları durdurun! e-Devlet üzerinden yapılıyor

ADIM ADIM IZLENECEK YOL Öncelikle ‘iys.org.tr’ adresine girin ve ‘vatandaş girişi’ sekmesine tıklayın. Sayfaya girdikten sonra telefonunuza gelen mesaj ve aramaları veya mail adresinize gelen istemeyen e-postalardan hangisini düzenlemek istiyorsanız seçin. Daha sonra açılan ekranda size mesaj atan ya da arayan şirketleri görüntüleyebiliyorsunuz.

Yok artık Galatasaray! Bu transfer hamlesi çok konuşulur...
Spor

Yok artık Galatasaray! Bu transfer hamlesi çok konuşulur...

Yerli rotasyonunda sıkıntı yaşayan Galatasaray'da, Fatih Karagümrük'ün deneyimli sol beki Caner Erkin gündeme geldi.

Özel jetiyle Yunanistan'a künefe getiren Türk milyoner her şeyini kaybetti! Şaşkına çeviren gelişme
Ekonomi

Özel jetiyle Yunanistan'a künefe getiren Türk milyoner her şeyini kaybetti! Şaşkına çeviren gelişme

2016 yılında Yunan adasına özel jetiyle künefe getirmesiyle gündeme oturan işadamı Ekim Alptekin tüm mal varlığını kaybederek iflas ettiğini..
Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...
Gıda

Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev yapımı öksürük kesici şurubu bir kaşık için öksürüğünüz saniyesinde geçiyor! Zencefil çayı...

Balgamlı öksürük nasıl geçer? Ev Yapımı Öksürük Şurubu Tarifi .Evinizde tamamen doğal ve organik malzemelerle rahatlama sağlayan bitkisel bi..
Sen misin parayı beğenmeyip imza atmayan!
Spor

Sen misin parayı beğenmeyip imza atmayan!

Geçtiğimiz sezon şampiyonluğa ulaşan Trabzonspor'da elde edilen büyük zaferin mimarlarından olan Anthony Nwakaeme, bordo - mavili ekiple son..
Katar'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Gözler hemen Türkiye'ye çevrildi
Dünya

Katar'dan dünyayı ayağa kaldıran açıklama! Gözler hemen Türkiye'ye çevrildi

Katar Enerji Bakanı Saad al-Kaabi, dünya genelinde enerji krizinin 2025 yılına kadar devam edebileceğini söyledi. Arap ismin bu sözleri sonr..
Konut fiyatlarına rekor zam! Ev almak hayal oldu
Konut Projeleri

Konut fiyatlarına rekor zam! Ev almak hayal oldu

Türkiye'de konut fiyatları ağustos ayında yıllık yüzde 184,6 artış gösterdi. Ev sahiplerinin fahiş zamları sonrası konut sahibi olmak dar ge..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23