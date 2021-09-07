2021-09-07 14:58:23 İşten eve geldikten sonra halsizlik yaşayanlar dikkat! İşte doğal çözümü…
Hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir sorun olan halsizlik, uzun süreli devam ettiğinde mutlaka kontrol altına alınması ve nedenlerinin araştırılması gereken bir kronik rahatsızlığa dönüşebilir. Özellikle yoğun iş temposu sonrası evimize gittiğimizde büyük yorgunluk ve halsizlik içinde olabiliyoruz. Çoğu zaman alerji, mevsim geçişleri, düzensiz beslenme gibi etkenler halsizliği tetikliyordur. Halsizlikle ilgili merak edilen nedenleri, doğal çözüm önerilerini paylaşıyoruz.