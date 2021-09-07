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Sağlık
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İşten eve geldikten sonra halsizlik yaşayanlar dikkat! İşte doğal çözümü…

2021-09-07 14:58:23
İşten eve geldikten sonra halsizlik yaşayanlar dikkat! İşte doğal çözümü…

Hepimizin zaman zaman karşılaştığı bir sorun olan halsizlik, uzun süreli devam ettiğinde mutlaka kontrol altına alınması ve nedenlerinin araştırılması gereken bir kronik rahatsızlığa dönüşebilir. Özellikle yoğun iş temposu sonrası evimize gittiğimizde büyük yorgunluk ve halsizlik içinde olabiliyoruz. Çoğu zaman alerji, mevsim geçişleri, düzensiz beslenme gibi etkenler halsizliği tetikliyordur. Halsizlikle ilgili merak edilen nedenleri, doğal çözüm önerilerini paylaşıyoruz.

#1
Foto - Halsizlik Neden Olur? Spor ve egzersiz yaparken aşırıya kaçmak: Özellikle spora yeni başlamış kişilerin hafif tempo ile çalışmaları gerekmektedir. Haftanın her günü spor yamak yanlış olduğu gibi, bir gün içerisinde bir saati aşacak şekilde çalışmak da vücudun fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Spordan sonra mutlaka protein ve vitamin takviyesi yapılmalıdır.

Halsizlik Neden Olur? Spor ve egzersiz yaparken aşırıya kaçmak: Özellikle spora yeni başlamış kişilerin hafif tempo ile çalışmaları gerekmektedir. Haftanın her günü spor yamak yanlış olduğu gibi, bir gün içerisinde bir saati aşacak şekilde çalışmak da vücudun fonksiyonlarını yerine getirememesine neden olur. Spordan sonra mutlaka protein ve vitamin takviyesi yapılmalıdır.

#2
Foto - Uykusuzluk: Günün en az 7-8 saati uykuda geçirilmelidir. Uykunun süresi kadar kalitesi ve zamanı da önemlidir. Gündüz vakitlerini yatakta geçirenlerin beyinleri uyku esnasında çalışmaya devam eder. Bu da uykudan yorgun kalkmaya ve diğer halsizlik belirtilerine yol açar. Uykusuz işe gidip yoğun tempoda çalışmak da günden güne halsizliği tetikler.

Uykusuzluk: Günün en az 7-8 saati uykuda geçirilmelidir. Uykunun süresi kadar kalitesi ve zamanı da önemlidir. Gündüz vakitlerini yatakta geçirenlerin beyinleri uyku esnasında çalışmaya devam eder. Bu da uykudan yorgun kalkmaya ve diğer halsizlik belirtilerine yol açar. Uykusuz işe gidip yoğun tempoda çalışmak da günden güne halsizliği tetikler.

#3
Foto - Kahvaltı öğününü ihmal etmek: Beslenme uzmanlarının tamamının ortak görüşüyle kahvaltı, öğünler arasında en önemlisi kabul edilmektedir. Kahvaltı öğününü atlayarak güne başlayanlar ya da bu öğünü az bir gıda ile geçiştirenler gün içerisinde çok fazla oranda halsizlik hissederler. Kahvaltıda yumurta, süt, peynir gibi protein kaynaklı gıdalar mutlaka alınmalıdır.

Kahvaltı öğününü ihmal etmek: Beslenme uzmanlarının tamamının ortak görüşüyle kahvaltı, öğünler arasında en önemlisi kabul edilmektedir. Kahvaltı öğününü atlayarak güne başlayanlar ya da bu öğünü az bir gıda ile geçiştirenler gün içerisinde çok fazla oranda halsizlik hissederler. Kahvaltıda yumurta, süt, peynir gibi protein kaynaklı gıdalar mutlaka alınmalıdır.

#4
Foto - Az su tüketimi: Gün içerisinde en az 2- 3 litre su tüketilmelidir. Su, vücudu besler ve canlılığını sağlar. Su ihtiyacı özellikle asitli ve şekerli sıvılarla karşılanmamalıdır.

Az su tüketimi: Gün içerisinde en az 2- 3 litre su tüketilmelidir. Su, vücudu besler ve canlılığını sağlar. Su ihtiyacı özellikle asitli ve şekerli sıvılarla karşılanmamalıdır.

#5
Foto - Halsizlik Nasıl Geçer? Eğer sürekli olarak halsiz hissediyorsanız spor yapmak, düzenli uyku şikayetlerinizin geçmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında endorfin salgılamanıza yardımcı olan çikolata, hurma gibi enerji veren besinleri tüketebilir halsizliğe geçici olarak çözüm bulabilirsiniz.

Halsizlik Nasıl Geçer? Eğer sürekli olarak halsiz hissediyorsanız spor yapmak, düzenli uyku şikayetlerinizin geçmesine yardımcı olabilir. Bunun yanında endorfin salgılamanıza yardımcı olan çikolata, hurma gibi enerji veren besinleri tüketebilir halsizliğe geçici olarak çözüm bulabilirsiniz.

#6
Foto - İşte, halsizliğinize iyi gelen evde doğal yöntemler… Kahvaltınızı yapın Her sabah kahvaltı yapan kişiler, kahvaltıyı atlayanlara göre daha az yorgunluk ve stres yaşıyor. Sıcak yulaf ezmesi gibi yüksek lifli yiyecekler, tatlı bir rulo veya hamur işinden daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bir bardak su için Susuzluk sizin bitkin ve yorgun hissetmenize neden olabilir.

İşte, halsizliğinize iyi gelen evde doğal yöntemler… Kahvaltınızı yapın Her sabah kahvaltı yapan kişiler, kahvaltıyı atlayanlara göre daha az yorgunluk ve stres yaşıyor. Sıcak yulaf ezmesi gibi yüksek lifli yiyecekler, tatlı bir rulo veya hamur işinden daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bir bardak su için Susuzluk sizin bitkin ve yorgun hissetmenize neden olabilir. "Günde sekiz bardak" kuralına uymak zorunda değilsiniz, ancak vücudunuzu iyi nemlendirmek için yeterince su içmek gerekir. Buz dolabına su koyun ve iki saatte bir su içmeye özen gösterin. Oradaki yürüyüş de uyanmanıza yardımcı olacaktır. Badem ve yer fıstığı tüketin Magnezyum ve folat ( folik asit ) bakımından yüksek olan bir avuç badem veya yer fıstığı yiyin. Bu besinler enerji ve hücre üretimi için gereklidir. Sisteminizde bu besinlerin eksikliği sizi yorgun hissetmenize neden olabilir.

#7
Foto - Bir çubuk tarçın alın Bazı insanlar, bu kokulu baharatın sadece bir kokusunun yorgunluğu azaltabileceğini ve kendilerini daha uyanık hissettirebileceğini söylüyor. Ya da çantanızdan bir nane alın. Nanenin tatlı aroması, bazı insanlar için başka bir yorgunluk savaşçısıdır. Bu aromaların bir kişinin enerji seviyesini gerçekten etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

Bir çubuk tarçın alın Bazı insanlar, bu kokulu baharatın sadece bir kokusunun yorgunluğu azaltabileceğini ve kendilerini daha uyanık hissettirebileceğini söylüyor. Ya da çantanızdan bir nane alın. Nanenin tatlı aroması, bazı insanlar için başka bir yorgunluk savaşçısıdır. Bu aromaların bir kişinin enerji seviyesini gerçekten etkileyip etkilemediğini ve nasıl etkilediğini görmek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç vardır.

#8
Foto - Güneş ışığının içeri girmesine izin verin Araştırmalar, sıcak ve açık bir günde dışarıda sadece birkaç dakika yürümenin ruh halini, hafızayı ve yeni bilgileri özümseme yeteneğini geliştirebileceğini gösteriyor. Dışarıya çıkmak özgüveninizi bile artırabilir. Kesinlikle çıkamıyorsanız, en azından perdeleri açın.

Güneş ışığının içeri girmesine izin verin Araştırmalar, sıcak ve açık bir günde dışarıda sadece birkaç dakika yürümenin ruh halini, hafızayı ve yeni bilgileri özümseme yeteneğini geliştirebileceğini gösteriyor. Dışarıya çıkmak özgüveninizi bile artırabilir. Kesinlikle çıkamıyorsanız, en azından perdeleri açın.

#9
Foto - Kan şekeri seviyenizi yüksek tutun Kan şekerinin düşmesi halsizlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, kafanız düşmeye başlıyorsa, öğleden sonranın geri kalanında size yetecek kadar enerji sağlayacak bir atıştırmalık yiyin. Fıstık ezmeli muz dilimleri veya taze meyveli granola gibi proteini yavaş yanan karbonhidratlarla birleştiren atıştırmalıklar, uzun vadede kan şekeri seviyenizi korumak için en iyisidir.

Kan şekeri seviyenizi yüksek tutun Kan şekerinin düşmesi halsizlik hissi yaratabilir. Bu nedenle, kafanız düşmeye başlıyorsa, öğleden sonranın geri kalanında size yetecek kadar enerji sağlayacak bir atıştırmalık yiyin. Fıstık ezmeli muz dilimleri veya taze meyveli granola gibi proteini yavaş yanan karbonhidratlarla birleştiren atıştırmalıklar, uzun vadede kan şekeri seviyenizi korumak için en iyisidir.

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