İşten eve geldikten sonra halsizlik yaşayanlar dikkat! İşte doğal çözümü…

İşte, halsizliğinize iyi gelen evde doğal yöntemler… Kahvaltınızı yapın Her sabah kahvaltı yapan kişiler, kahvaltıyı atlayanlara göre daha az yorgunluk ve stres yaşıyor. Sıcak yulaf ezmesi gibi yüksek lifli yiyecekler, tatlı bir rulo veya hamur işinden daha uzun süre tok kalmanızı sağlar. Bir bardak su için Susuzluk sizin bitkin ve yorgun hissetmenize neden olabilir. "Günde sekiz bardak" kuralına uymak zorunda değilsiniz, ancak vücudunuzu iyi nemlendirmek için yeterince su içmek gerekir. Buz dolabına su koyun ve iki saatte bir su içmeye özen gösterin. Oradaki yürüyüş de uyanmanıza yardımcı olacaktır. Badem ve yer fıstığı tüketin Magnezyum ve folat ( folik asit ) bakımından yüksek olan bir avuç badem veya yer fıstığı yiyin. Bu besinler enerji ve hücre üretimi için gereklidir. Sisteminizde bu besinlerin eksikliği sizi yorgun hissetmenize neden olabilir.