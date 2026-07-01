İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bin 550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk.” Köprünün yapımında kullanılan mühendislik detaylarına da değinen Uraloğlu, “Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun.” dedi. Yapımda kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin adet otomobile denk olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ifade etti.