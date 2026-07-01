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İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

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Giriş Tarihi:

İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Osmangazi Köprüsü sayesinde 10 yılda akaryakıt ve zamandan toplam 211 milyar lira tasarruf edildiğini açıkladı.

#1
Foto - İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 1 Temmuz 2016 tarihinde trafiğe açılan ve Türkiye’nin en önemli ulaşım projelerinden biri olan Osmangazi Köprüsü’nün 10. yıldönümü vesilesiyle yazılı açıklamada bulundu.

#2
Foto - İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

SEYAHAT SÜRESİ 1,5 SAATTEN 6 DAKİKAYA İNDİ Uraloğlu, 426 kilometrelik İstanbul-İzmir Otoyolu’nun en önemli halkası olan Osmangazi Köprüsü’nün İzmit Körfezi’nin iki yakasını birbirine bağladığını ifade ederek “Körfezi otomobil ile mevcut yolu kullanarak geçmek yaklaşık 1,5 saat, feribot ile geçiş 45-60 dakika sürerken; Osmangazi Köprüsü sayesinde bu süre sadece 6 dakikaya indi.” diye konuştu.

#3
Foto - İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

AKARYAKITTAN VE ZAMANDAN 211 MİLYAR LİRA TASARRUF Bakan Uraloğlu, köprünün sunduğu kesintisiz geçiş imkânı sayesinde hem zamandan hem de yakıttan tasarruf sağlandığını belirterek, “Köprü ile 10 yılda yaklaşık 40 milyar lira akaryakıt tasarrufu ve 171 milyar lira zaman tasarrufu elde edilerek toplam tasarruf miktarı 211 milyar liraya ulaştı. Çevre dostu bu avantaj, karbon emisyonlarını da önemli ölçüde azaltıyor. Osmangazi Köprüsü ile 10 yılda 2 milyon ton karbon emisyonu azaltımı sağladık.” diye konuştu.

#4
Foto - İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

TOPLAM UZUNLUĞU 2 BİN 682 METRE Dilovası ile Hersek Burnu arasında inşa edilen Osmangazi Köprüsü’nün toplam uzunluğunun 2 bin 682 metre olduğunu vurgulayan Uraloğlu, sözlerine şu şekilde devam etti: “Bin 550 metre orta açıklığıyla köprümüz, dünyada işletmeye açık en büyük orta açıklıklı asma köprüler arasında yer alıyor. Bu dev eseri 39 ay gibi bir sürede tamamladık ve milletimizin hizmetine sunduk.” Köprünün yapımında kullanılan mühendislik detaylarına da değinen Uraloğlu, “Köprünün yapımında kullanılan çelik teller uç uca eklense 84 bin 518 kilometre uzunluğa erişiyor. Bu mesafe dünyanın etrafını iki defadan fazla dolanabilecek kadar uzun.” dedi. Yapımda kullanılan 109 bin 490 ton çelik miktarının 73 bin adet otomobile denk olduğunu dile getiren Bakan Uraloğlu, ana açıklık tabliye alanının ise 96 bin 364 metrekare olup yaklaşık 14 futbol sahasına eşdeğer olduğunu ifade etti.

#5
Foto - İstemezükçüler ‘Ne gerek var’ diyorlardı! Osmangazi'de 10 yılda dev tasarruf

“DÜNYANIN EN BÜYÜK AĞIR KALDIRMA OPERASYONU” Güney Yaklaşım Viyadüğü’nde gerçekleştirilen rekor operasyonlara da değinen Uraloğlu, “Viyadüğün bin 120 metrelik kesimi itme-sürme yöntemiyle gerçekleştirdik. 22 bin 500 tonluk tabliyenin itme operasyonu çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük itme-sürme operasyonu olma özelliğini taşıyor. Ayrıca tabliyenin geri kalan 127 ve 133 metrelik kısımlarını, 2 bin 300 ton ve 2 bin 600 ton olmak üzere ağır kaldırma yöntemiyle monte ettik. Bu da yine çelik viyadükler arasında dünyanın en büyük ağır kaldırma operasyonu olarak tarihe geçti.” açıklamasında bulundu.

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