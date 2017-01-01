Namaz Vakitleri WhatsApp ihbar: 0553 313 94 23

İşte yüz şeklini değiştiren gıdalar

  • Yüzünüzde aknelerin ve siyah noktaların ortaya çıkması, yüzünüzde şişlikler meydana gelmesi her zaman çölyak hastası olduğunuzu göstermez. Ancak tükettiğiniz bir takım besinler cildinizi ve yüzünüzü değiştirebilir. İşte yüz şeklinizi ve cildinizi değiştiren o besinler...

  • Beslenmemizde alışkanlık haline getirdiğimiz ve sürekli tükettiğimiz bazı besinler yüz şeklimizde ve cildimiz üzerinde olumsuz etkilere neden olabilir. Cildiniz üzerinde siyah noktalar ve sivilceler meydana geliyorsa, kilonuz normal olmasına rağmen yüzünüz gereğinden fazla şişiyorsa bu durum beslenmenizde yaptığınız bir takım yanlışlardan kaynaklanıyor olabilir.

  • Süt kemik gelişimi açısından önemli bir içecektir. Gelişme çağında olanlara bol bol tüketilmesi önerilirken yetiştinlerde günde 1 bardak olarak sınırlandırılmaktadır.

  • Sütün içerisinde yer alan laktoz çok fazla tüketildiğinde ciltte siyah nokta ve sivilceye neden olabilir. Bazı durumlarda ise gözaltında şişlikler ve yüzde yorgunluk ifadesine neden olabilmektedir.

  • Fazla miktarda gluten tüketen kişilerde akne, siyah nokta ve lekeler meydana gelebilmektedir. Başka bir ifadeyle belirtmek gerekirse gluten yüz şeklinizi değiştirebilir.

  • Bu işaretleri fark ederseniz, vücudunuzun gluteni özümsemediğinin bir belirti olabileceğini bilmelisiniz. Buğday, çavdar, yulaf ve arpa içeren gıdalara dikkat etmelisiniz.

  • Şekerin zararlı olduğunu artık hepimiz biliyoruz. Olması gerekenden daha fazla şeker yiyen insanlar için de çok tipik bir yüz söz konusudur. Bu, yüzün üst kısmında derin kırışıklıklar, gözlerin altında torbalar, ince ve soluk cilt ve akne ile karakterizedir.

  • Eğer güzel bir cilde ve yüz hatlarına sahip olmak istiyorsak ilk olarak şekeri bırakmanız gerektiğini unutmayın.

Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Erdoğan operasyon sinyali verdi! ABD'den açıklama geldi
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu
Türkiye resmen açıkladı, ABD hemen oraya koştu

Son Eklenen Haberler

Maçın ardından
  1. Maçın ardından
  2. Aksaray’da çıkan yangında 31 kişi..
  3. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
  4. Abbas'tan abisinin vefatı dolayısıyla..
  5. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri..
  6. Makedonya'da hayatını kaybeden..
  7. Ana boru delinince kentin doğal gazı..
  8. Irak'tan Türkiye'ye 'hava sahası' mesajı
  9. Boca Juniors'ta Schelotto dönemi sona..
  10. 15 Temmuz gecesi Orgeneral Çolak'ı..
  11. Bugüne kadar 400'den fazla can aldı
  12. Ülkeye sarı kar yağdı
  13. 2019 Yılı Bütçesi TBMM Genel Kurulunda
  14. İşte yüz şeklini değiştiren gıdalar
  15. Küpe yüzünden az kalsın kulaklarından..
  16. ABD'den emekli İsrailli generale..
  17. Yüz binlerce kez paylaşıldı: Evsiz..
  18. Ankara'daki Yüksek Hızlı Tren kazası
  19. Ürdün'de 17 protestocu gözaltına alındı
  20. Kemal Özdeş, Göztepe'de beraberlikle..