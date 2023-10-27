İşte Yeşaya Kehaneti'nin gerçek amacı Abdullah Ağar açıkladı

"BUNUN HEPSİ TÜNELLERİN İÇERİSİNDE GİZLİ" Masum sivillerin üzerine ölüm olup yağan, MK83'lerle MK84'lerle M117'lerle, GBU28, GBU57 gibi yok edici bombalarla saldıran, fosfor bombaları kullanan İsrail, Hamas'ı yakaladığı zaman tünellere girer mi, tünellere başka bir şey yapar mı? En önemli sorulardan bir tanesi bence budur. Ne kullanabilir? Tünelin ağzından kimyasalı basabilir mi, ıslak çimentoyu basabilir mi, deniz suyunu basabilir miy, foseptik suyunu basabilir mi, termobarik bomba kullanabilir mi, yangın bombası kullanabilir mi veya duman, sis basabilir mi? Bir sürü şey yapabilir. Bunun karşısına Hamas'ın almış olduğu tedbirlerle ne kadar başarılı olur, ne kadar başarısız olur... Bunun hepsi tünellerin içerisinde gizli. Hamas'ın paylaşmış olduğu görüntülerde bypass tünellerini görüyoruz. Bahsetmiş olduğum bu kadar büyük bir tünel ve Hamas'ın mevcudu İsrail'in özel birimlerinin kabiliyetinin dışında. Kara harekatı da kabiliyetinin dışında.