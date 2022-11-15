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Türkiye
85
İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

2022-11-15 14:22:50
İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece 'Hangi il ne kadar yerli?' sorusu da yanıt buldu. Peki Türkiye'nin en yerli ili hangisi? Ayrıntılar haberimizde...

#1
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece ‘Hangi il ne kadar yerli?’ sorusu da yanıt buldu.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece ‘Türkiye'nin en yerli ili’ belli oldu. İşte il il o oranlar…

#3
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Adana ilinin nüfusu yüzde 58,76 oranında yerli.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Adıyaman ilinin nüfusu yüzde 92,73 oranında yerli.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Afyonkarahisar ilinin nüfusu yüzde 88,26 oranında yerli.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Ağrı ilinin nüfusu yüzde 91,06 oranında yerli.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Aksaray ilinin nüfusu yüzde 84,40 oranında yerli.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Amasya ilinin nüfusu yüzde 79,64 oranında yerli.

#9
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Ankara ilinin nüfusu yüzde 29,29 oranına yerli.

#10
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Antalya ilinin nüfusu yüzde 43,91 oranında yerli.

#11
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Ardahan ilinin nüfusu yüzde 86,63 oranında yerli.

#12
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Artvin ilinin nüfusu yüzde 86,12 oranında yerli.

#13
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Aydın ilinin nüfusu yüzde 61,98 oranında yerli.

#14
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Balıkesir ilinin nüfusu yüzde 70,44 oranında yerli.

#15
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bartın ilinin nüfusu yüzde 81,94 oranında yerli.

#16
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Batman ilinin nüfusu yüzde 78,87 oranında yerli.

#17
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bayburt ilinin nüfusu yüzde 76,17 oranında yerli.

#18
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bilecik ilinin nüfusu yüzde 59,25 oranında yerli.

#19
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bingöl ilinin nüfusu yüzde 88,25 oranında yerli.

#20
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bitlis ilinin nüfusu yüzde 86,51 oranında yerli.

#21
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bolu ilinin nüfusu yüzde 70,24 oranında yerli.

#22
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Burdur ilinin nüfusu yüzde 78,08 oranında yerli.

#23
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Bursa ilinin nüfusu yüzde 50,58 oranında yerli.

#24
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Çanakkale ilinin nüfusu yüzde 68,91 oranında yerli.

#25
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Çankırı ilinin nüfusu yüzde 82,83 oranında yerli.

#26
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Çorum ilinin nüfusu yüzde 89,85 oranında yerli.

#27
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Denizli ilinin nüfusu yüzde 73,27 oranında yerli.

#28
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Diyarbakır ilinin nüfusu yüzde 85,00 oranında yerli.

#29
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Düzce ilinin nüfusu yüzde 74,35 oranında yerli.

#30
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Edirne ilinin nüfusu yüzde 70,73 oranında yerli.

#31
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Elazığ ilinin nüfusu yüzde 80,83 oranında yerli.

#32
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Erzincan ilinin nüfusu yüzde 71,96 oranına yerli.

#33
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Erzurum ilinin nüfusu yüzde 88,78 oranında yerli.

#34
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Eskişehir ilinin nüfusu yüzde 58,07 oranında yerli.

#35
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Gaziantep ilinin nüfusu yüzde 65,78 oranında yerli.

#36
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Giresun ilinin nüfusu yüzde 88,16 oranında yerli.

#37
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Gümüşhane ilinin nüfusu yüzde 79,91 oranında yerli.

#38
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Hakkâri ilinin nüfusu yüzde 88,07 oranında yerli.

#39
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Hatay ilinin nüfusu yüzde 89,19 oranında yerli.

#40
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Iğdır ilinin nüfusu yüzde 84,08 oranında yerli.

#41
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Isparta ilinin nüfusu yüzde 75,19 oranında yerli.

#42
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre İstanbul ilinin nüfusu yüzde 14,34 oranında yerli.

#43
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre İzmir ilinin nüfusu yüzde 38,50 oranında yerli.

#44
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kahramanmaraş ilinin nüfusu yüzde 91,53 oranında yerli.

#45
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Karabük ilinin nüfusu yüzde 65,19 oranında yerli.

#46
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Karaman ilinin nüfusu yüzde 78,37 oranında yerli.

#47
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kars ilinin nüfusu yüzde 87,56 oranında yerli.

#48
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kastamonu ilinin nüfusu yüzde 84,68 oranında yerli.

#49
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kayseri ilinin nüfusu yüzde 69,57 oranında yerli.

#50
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kilis ilinin nüfusu yüzde 82,07 oranında yerli.

#51
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kırıkkale ilinin nüfusu yüzde 70,34 oranında yerli.

#52
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kırklareli ilinin nüfusu yüzde 65,63 oranında yerli.

#53
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kırşehir ilinin nüfusu yüzde 75,61 oranında yerli.

#54
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kocaeli ilinin nüfusu yüzde 27,61 oranında yerli.

#55
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Konya ilinin nüfusu yüzde 82,91 oranında yerli.

#56
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Kütahya ilinin nüfusu yüzde 83,55 oranında yerli.

#57
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Malatya ilinin nüfusu yüzde 77,64 oranında yerli.

#58
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Manisa ilinin nüfusu yüzde 69,93 oranında yerli.

#59
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Mardin ilinin nüfusu yüzde 88,76 oranında yerli.

#60
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Mersin ilinin nüfusu yüzde 56,00 oranında yerli.

#61
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Muğla ilinin nüfusu yüzde 55,34 oranında yerli.

#62
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Muş ilinin nüfusu yüzde 89,57 oranında yerli.

#63
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Nevşehir ilinin nüfusu yüzde 81,09 oranında yerli.

#64
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Niğde ilinin nüfusu yüzde 84,34 oranında yerli.

#65
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Ordu ilinin nüfusu yüzde 90,58 oranında yerli.

#66
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Osmaniye ilinin nüfusu yüzde 72,73 oranın yerli.

#67
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Rize ilinin nüfusu yüzde 83,34 oranın yerli.

#68
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Sakarya ilinin nüfusu yüzde 69,08 oranında yerli.

#69
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Samsun ilinin nüfusu yüzde 80,44 oranında yerli.

#70
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Siirt ilinin nüfusu yüzde 86,27 oranında yerli.

#71
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Sinop ilinin nüfusu yüzde 84,52 oranında yerli.

#72
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Sivas ilinin nüfusu yüzde 88,95 oranında yerli.

#73
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Şanlıurfa ilinin nüfusu yüzde 93,73 oranında yerli.

#74
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Şırnak ilinin nüfusu yüzde 88,31 oranında yerli.

#75
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Tekirdağ ilinin nüfusu yüzde 35,15 oranında yerli.

#76
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Tokat ilinin nüfusu yüzde 87,30 oranında yerli.

#77
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Trabzon ilinin nüfusu yüzde 87,22 oranında yerli.

#78
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Tunceli ilinin nüfusu yüzde 73,01 oranında yerli.

#79
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Uşak ilinin nüfusu yüzde 76,58 oranında yerli.

#80
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Van ilinin nüfusu yüzde 84,75 oranında yerli.

#81
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Yalova ilinin nüfusu yüzde 32,62 oranında yerli.

#82
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Yozgat ilinin nüfusu yüzde 88,07 oranında yerli.

#83
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı rapora göre Zonguldak ilinin nüfusu yüzde 74,72 oranında yerli.

#84
Foto - İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

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