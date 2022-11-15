İşte Türkiye'nin en yerli ili... İlk sıradaki herkesi şaşırttı

İllerin yerli nüfusları, bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayısını; illerin yerli nüfus oranı (%) ise bir ilin kütüğüne kayıtlı olan kişiler içinde o ilde oturan kişi sayının o il nüfusuna oranını göstermektedir. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Türkiye'de illerin yerli nüfus oranını açıkladı. Böylece 'Hangi il ne kadar yerli?' sorusu da yanıt buldu. Peki Türkiye'nin en yerli ili hangisi? Ayrıntılar haberimizde...