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Yaşam
10
İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

2024-08-07 20:22:36
İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda yer alan Kırmızıtaş Buzul Gölü görenleri hayran bırakıyor.

#1
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Hakkari’nin Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği (YEKDASDER) öncülüğünde bir araya gelen 20 dağcı, Türkiye'nin en büyük buzul gölü çevresinde doğa yürüyüşü yaptı.

#2
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü Derneği her hafta olduğu gibi bu hafta da bölgenin güzelliklerini tanıtmaya devam ediyor.

#3
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Cengiz Topel Caddesi'nde bir araya gelen 20 kişilik grup, Yüksekova-Şemdinli arasındaki dağlarda yer alan Kırmızıtaş Buzul Gölü bölgesine hareket etti.

#4
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Bölgede kahvaltı yapan dağcılar, daha sonra Türkiye'nin en büyük buzul gölünün etrafında yürüyüş düzenledi.

#5
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Açıklamalarda bulunan YEKDASDER Başkan Yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, “Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmaya gayret ediyoruz. Bu haftaki rotamız Kırmızıtaş Gölü oldu. Kırmızıtaş Gölü, Türkiye'nin en büyük buzul gölüdür.

#6
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Yüzölçümü ile Türkiye'deki bütün buzul göllerini geride bırakıyor. Bu göl, ismini etrafındaki kırmızı taşlardan alıyor. Geçen yıl geldiğimiz gölün hemen hemen tamamı açılmıştı. Lakin bu sene ağustosun ortalarındayız, hâlâ gölün 3'te biri açılmış durumda.

#7
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

. Arkamda gördüğünüz dağların heybetli duruşu göle yansımış durumda. Bugün 20 kişilik ekiple birlikte göle ulaşmak için 3 saat 30 dakika yürüyüşümüz oldu ve 2 saat 30 dakika inişimiz olacaktır.

#8
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Zor bir parkur, yolu çok uzun bir yer ama bildiğiniz gibi güzel olan her şeye ulaşılmak da o kadar zordur.

#9
Foto - İşte Türkiye'nin en büyük buzul gölü

Diğer yandan Hakkari bölgesinin ekoturizminin gelişmesi noktasında hepimiz duyarlı olalım ve çevremizi temiz tutalım, koruyalım” dedi.

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