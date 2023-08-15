2023-08-15 13:23:25 İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…
2023 yılında Türkiye’de en çok SUV model arabalar belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
2023 yılında Türkiye’de en çok SUV model arabalar belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...
20 - HYUNDAİ TUCSON Hyundai Tucson 4 bin 469 adet satıldı.
19 - CHERY TIGGO 8 PRO Chery Tiggo 8 Pro - 4 bin 634 adet
18 - CITROEN C5 AIRCROSS Citroen C5 Aircross 4 bin 785 adet satıldı.
17 - CHERY OMODA 5 Chery Omoda 5 - 5 bin 61 adet
16 - CHERY TIGGO 7 PRO Chery Tiggo 7 Pro 5 bin 92 adet satıldı.
15 - VOLKSWAGEN T-CROSS Volkswagen T-Cross 5 bin 169 adet satıldı.
14 - CITROEN C3 AIRCROSS Citroen C3 Aircross 5 bin 277 adet satıldı.
13 - VOLKSWAGEN TİGUAN Volkswagen Tiguan 5 bin 341 adetlik satış gerçekleştirdi.
12 - PEUGEOT 408 Peugeot 408 - 5 bin 440 adet
11 - VOLKSWAGEN TAİGO Volkswagen Taigo 6 bin 220 adetlik satış gerçekleştirdi.
10 - NİSSAN QASHQAİ Nissan Qashqai 6 bin 883 adet satıldı.
9 - OPEL CROSSLAND Opel Crossland 7 bin 23 adet satıldı.
8 - DACİA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway 7 bin 430 adet satıldı.
7 - PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 9 bin 497 adet
6 - HYUNDAİ BAYON Hyundai Bayon 10 bin 116 adet satıldı.
5 - OPEL MOKKA Opel Mokka 10 bin 269 adet satış gerçekleştirdi.
4 - VOLKSWAGEN T-ROC Volkswagen T-ROC, 11 bin 641 adetlik satış rakamına ulaştı.
3 - PEUGEOT 3008 3. sırada olan Peugeot 3008 12 bin 877 adet satıldı.
2 - DACİA DUSTER 2. sırada 16 bin 352 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.
1 - FİAT EGEA CROSS Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 24 bin 85 adetlik satış gerçekleştirdi.
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