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Otomotiv
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İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

2023-08-15 13:23:25
İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

2023 yılında Türkiye’de en çok SUV model arabalar belli oldu. İşte Türkiye'nin en çok tercih edilen 20 SUV modeli...

#1
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

20 - HYUNDAİ TUCSON Hyundai Tucson 4 bin 469 adet satıldı.

#2
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

19 - CHERY TIGGO 8 PRO Chery Tiggo 8 Pro - 4 bin 634 adet

#3
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

18 - CITROEN C5 AIRCROSS Citroen C5 Aircross 4 bin 785 adet satıldı.

#4
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

17 - CHERY OMODA 5 Chery Omoda 5 - 5 bin 61 adet

#5
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

16 - CHERY TIGGO 7 PRO Chery Tiggo 7 Pro 5 bin 92 adet satıldı.

#6
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

15 - VOLKSWAGEN T-CROSS Volkswagen T-Cross 5 bin 169 adet satıldı.

#7
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

14 - CITROEN C3 AIRCROSS Citroen C3 Aircross 5 bin 277 adet satıldı.

#8
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

13 - VOLKSWAGEN TİGUAN Volkswagen Tiguan 5 bin 341 adetlik satış gerçekleştirdi.

#9
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

12 - PEUGEOT 408 Peugeot 408 - 5 bin 440 adet

#10
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

11 - VOLKSWAGEN TAİGO Volkswagen Taigo 6 bin 220 adetlik satış gerçekleştirdi.

#11
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

10 - NİSSAN QASHQAİ Nissan Qashqai 6 bin 883 adet satıldı.

#12
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

9 - OPEL CROSSLAND Opel Crossland 7 bin 23 adet satıldı.

#13
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

8 - DACİA SANDERO STEPWAY Dacia Sandero Stepway 7 bin 430 adet satıldı.

#14
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

7 - PEUGEOT 2008 Peugeot 2008 9 bin 497 adet

#15
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

6 - HYUNDAİ BAYON Hyundai Bayon 10 bin 116 adet satıldı.

#16
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

5 - OPEL MOKKA Opel Mokka 10 bin 269 adet satış gerçekleştirdi.

#17
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

4 - VOLKSWAGEN T-ROC Volkswagen T-ROC, 11 bin 641 adetlik satış rakamına ulaştı.

#18
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

3 - PEUGEOT 3008 3. sırada olan Peugeot 3008 12 bin 877 adet satıldı.

#19
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

2 - DACİA DUSTER 2. sırada 16 bin 352 adetlik satışla Dacia Duster yer alıyor.

#20
Foto - İşte Türkiye'de en çok satan SUV modelleri…

1 - FİAT EGEA CROSS Listenin 1 numarasında yer alan Fiat Egea Cross 24 bin 85 adetlik satış gerçekleştirdi.

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