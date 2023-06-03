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Yaşam
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İşte, turistlerin yeni rotası

2023-06-03 16:08:50
İşte, turistlerin yeni rotası

Yaz mevsimiyle birlikte pek çok kişi tatil için yeni rotalar aramaya başladı. İşte, Artvin'in yeni turizm rotası Ardanuç ilçesi...

#1
Foto - İşte, turistlerin yeni rotası

Artvin’de, Ardanuç Kaymakamlığı tarafından şehrin turizm potansiyeline katkı sağlamak ve ilçenin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla yeni turizm rotaları oluşturuluyor. Artvin’in Ardanuç ilçesine yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulunan Aydın Köyü Ciritdüzü Yayla Şenliklerinin yapıldığı bölgede bulunan göl, Ardanuç Kaymakamlığının organizasyonuyla kano sporcularının gösterisiyle tanıştı.

#2
Foto - İşte, turistlerin yeni rotası

Ardahan’a sınırı bulunan Artvin’in Ardanuç ilçesi kendi doğal güzelliğiyle aynı zamanda bakir toprakları ve doğal gölleriyle, yer altı ve yerüstü tarihi yapılarıyla turizme tanıtılması anlamında Ardanuç Kaymakamlığı tarafından çalışma başlatıldı.

#3
Foto - İşte, turistlerin yeni rotası

Bu kapsamda doğal gölünü tanıtmak için kano sporcularının kano sporuyla tanıştırıldı. Kentin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, “Ardanuç turizm değeri çok yüksek bir ilçe. Daha hak ettiği yeri görmüş değil ama elimizden geldiği kadar Ardanuç’un değerlerini halkımıza tanıtacağız ve hak ettiği değerinde üzerine çıkaracağız” ifadelerini kullandı.

#4
Foto - İşte, turistlerin yeni rotası

Konuşmaların ardından muhteşem doğanın ortasında bulunan gölde kano sporcuları gösterilerini gerçekleştirdi.

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