İşte, turistlerin yeni rotası

Bu kapsamda doğal gölünü tanıtmak için kano sporcularının kano sporuyla tanıştırıldı. Kentin turizm potansiyelini arttırmak amacıyla düzenlenen etkinlikte konuşan Ardanuç Kaymakamı Mehmet Çelik, “Ardanuç turizm değeri çok yüksek bir ilçe. Daha hak ettiği yeri görmüş değil ama elimizden geldiği kadar Ardanuç’un değerlerini halkımıza tanıtacağız ve hak ettiği değerinde üzerine çıkaracağız” ifadelerini kullandı.