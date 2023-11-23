İşte, Trakya'nın turizme açık tek mağarası! Bu mağarada 60 bin yarasaya yaşıyor

Mağaranın 2 bin 720 metre uzunluğunda olduğunu dile getiren Şen, "Milyonlarca yıllık bir karstik şekillenmeyle, yer altı şekillenmesiyle oluşuyor mağaralar. Ülkemiz, mağaracılık açısından çok zengin. Kırklareli'nde de 40'a yakın mağara bulunuyor. Özellikle Dupnisa Mağarası, hizmete açıldığı 2003 yılından bugüne kadar binlerce yerli ve yabancı turiste ev sahipliği yapıyor. Özellikle görülmesi gereken özel bir alan, özel bir yer altı şekillendirilmesi." diye konuştu. Bir bölümü ziyarete açık mağaranın Rezve Deresi hattında olduğunu kaydeden Şen, şöyle devam etti: "Özellikle mağaranın çıkış istikametinde sıcaklık 17 derecelerde, giriş istikametinde ise 12 derecelerde. Bu açıdan da çok özel bir çeşitliliğe sahip. Renklerin, mağara içerisindeki sarkıt ve dikitlerin şekillenmesinde, milyonlarca yıldan bugüne kadarki şekillenmesinde bu soğuk ve sıcak dengesinin de önemli bir yerinin olduğunu düşünüyorum. Mağara severler, doğayla ilgililer, bütün ziyaretçilerimizi Dupnisa Mağara'mıza ziyaret için bekliyoruz."