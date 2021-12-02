İşte sıfır otomobil stokçuları! Fiyatları böyle artırıyorlar

KARABORSACILIK YAPIYORLAR - Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ürün saklamanın karaborsacılık olduğunu belirterek, bunun hiçbir haklı gerekçesi olamayacağını söyledi. Bu durumun 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Kanunu'nun 6. maddesine göre suç sayıldığını belirten Ağaoğlu yaptığı son dakika açıklamalarında "Bu maddeye göre 'Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın, satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz. Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz. Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz. Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.' Kanun bize açıkça ne yapılması gerektiğini söylüyor. Bu durumda kamunun sahada daha aktif davranması gerekiyor" ifadelerini kullandı.