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İşte seçime katılacak 36 parti...

2023-03-12 10:03:34
İşte seçime katılacak 36 parti...

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener, YSK'da 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere ilişkin toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Yener, "Bugün yaptığımız toplantıda 14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan 28. dönem milletvekili seçimine 36 siyasi partinin katılmaya hak kazandığı tespit edilmiştir. Ayrıca bugün yaptığımız toplantıda, 14 Mayıs 2023 tarihinde oy verme saatleri ve bir oy sandığında kaç seçmenin oy kullanacağına ilişkin tespitlerde de bulunulmuştur." diye konuştu.

#1
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Öte yandan seçimde oy verme işleminin 08.00'de başlayıp, 17.00'de sona ereceği belirtildi. SEÇİME KATILABİLECEK PARTİLER BELLİ OLDU YSK'nın toplantısında seçime katılmaya hak kazanan partilerin isimleri de belli oldu. İşte seçime katılacak 36 parti...

#2
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

AK Parti

#3
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Yenilik Partisi

#4
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Yeni Türkiye Partisi

#5
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi

#6
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Zafer Partisi

#7
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Adalet Birlik Partisi

#8
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Adalet Partisi

#9
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Anavatan Partisi

#10
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Bağımsız Türkiye Partisi

#11
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Büyük Birlik Partisi

#12
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Büyük Türkiye Partisi

#13
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Cumhuriyet Halk Partisi

#14
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Demokrasi ve Atılım Partisi

#15
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Demokratik Sol Parti

#16
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Demokrat Parti

#17
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Emek Partisi

#18
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Gelecek Partisi

#19
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Genç Parti

#20
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Güç Birliği Partisi

#21
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Hak ve Özgürlükler Partisi

#22
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Halkın Kurtuluş Partisi

#23
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Halkların Demokratik Partisi

#24
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Hür Dava Partisi

#25
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

İYİ Parti

#26
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Memleket Partisi

#27
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Yeniden Refah Partisi

#28
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Millet Partisi

#29
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Milliyetçi Hareket Partisi

#30
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Milli Yol Partisi

#31
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Saadet Partisi

#32
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Sol Parti

#33
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Türkiye Değişim Partisi

#34
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Türkiye İşçi Partisi

#35
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Türkiye Komünist Hareketi

#36
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Türkiye Komünist Partisi

#37
Foto - İşte seçime katılacak 36 parti...

Vatan Partisi

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