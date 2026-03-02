Denizin 6 bin metre dibinde dev keşif! 780 yıl yetecek büyüklükte, ülkeyi zengin edecek

Bu gelişme, nadir toprak elementlerinde dünyanın açık ara en büyük tedarikçisi olan Çin’in, Japonya üzerindeki baskıyı artırdığı bir döneme denk geldi. Başbakan Sanae Takaichi, kasım ayında Tokyo’nun Tayvan’a yönelik olası bir saldırıya askerî karşılık verebileceğini söylemişti. Pekin ise Tayvan’ı gerekirse güç kullanarak kontrol altına alacağını vurguluyor. Çin’in Japonya’ya askerî amaçlarla da kullanılabilecek “çift kullanımlı” bazı ürünlerin ihracatını engellemesi, Tokyo’da nadir toprak tedarikinin de kesintiye uğrayabileceği endişesini güçlendirdi. Bu minerallerin bir kısmı Çin’in çift kullanımlı ürünler listesinde yer alıyor.