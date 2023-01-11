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Yaşam
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İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

2023-01-11 15:16:59
İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Bilecikli Öğretmen Burak Hacat, bebeklerin güvenli bir şekilde uyuyabilmeleri için ilginç bir beşik geliştirdi.

#1
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Bilecik Borsa İstanbul Bilim ve Sanat Merkezinde görevli öğretmen Burak Hacat, bebeklerin beşikten düşmesini engellemek için “Koruyan Beşik” projesi geliştirdi. Yaptığı proje ile ilgili bilgi veren öğretmen Hacat, "Sınıf öğretmenliği görevini yaparken elektronik ve ilgi duyduğum için öğrencilerimize robotik atölyesinde dersler vermeye başladım, bu çerçevede on üç civarı eğitim aldım.

#2
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Bu aldığım eğitimlerden edindiğim bilgileri öğrencilerimize yenilikleri takip etme adına daima aktardım. Bu çerçevede öğrencilerimizle 2020 yılında geliştirdiğimiz koruyan beşik çalışmamızla pek çok süreci yürüttük ve bu çerçevede Türk Patenti’ne başvurduk, TEKNOFEST’e başvurduk, Zekathon’a başvurduk böylece öğrencilerimiz bu proje ile birlikte gelişmeyi ve ortaya bir ürün koymayı başardılar.

#3
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

'Koruyan Beşik' adlı projemizde lego minstorms ev3 kiti kullandık. Bu anlamda lego teknik setlerini kullandık, lego teknik setleri Avrupa’da ortaokul ve lise seviyesinde öğrencilerin mühendislik ve sistem becerilerini geliştirmek üzere ortaya konulan setler. Bizim projemizin içinde, yanlarda iki adet basınç sensörü bulunmakta, korkulukları hareket ettirecek iki adet DS motor ve motor ve sensörlerin eş güdümlü çalışmasını sağlayan bir adet akıllı tuğla adı verilen, yatağımızı akıllı hale getiren bir akıllı tuğla beynimiz yatağımızın altına konumlanmış" dedi.

#4
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Öğretmen Burak Hacat, açıklamasının devamında, "Bu şekilde projemizde öğrencilerimiz ebeveynden bağımsız veya ebeveynin kontrolünde bebeklerin yatakta güvenli bir şekilde yatmalarını sağlıyor projemiz. Oldu ki çocuklarımız veya bebekler yataktan kalktığında tehlikeli bir durum içine girecek olursa ebeveyn bu durumu kontrol etmesi dâhil, yatağımız çocukların güveli bir şekilde yaşamasını sağlamakta.

#5
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Bu anlamda projemiz dünyada özgün bir proje olarak Patent Enstitüsü'nce onaylandı. 'Koruyan Beşik' projemiz, Muhsin Ardakaya ve Abdullah Uslu öğrencilerimizin ve diğer robotik atölyesi öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda ve aynı zamanda Muhsin ve Abdullah’ın her hafta gelerek iki saat veya üç dört saat çalışarak bu projeyi geliştirmeleriyle birlikte benim danışmanlığımda yürütülmüş ve gerçekleştirilmiş bir uygulamadır" ifadelerine yer verdi.

#6
Foto - İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

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