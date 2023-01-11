İşte o ilginç proje! Beşikten düşmeye son

Bu anlamda projemiz dünyada özgün bir proje olarak Patent Enstitüsü'nce onaylandı. 'Koruyan Beşik' projemiz, Muhsin Ardakaya ve Abdullah Uslu öğrencilerimizin ve diğer robotik atölyesi öğrencilerimizin fikirleri doğrultusunda ve aynı zamanda Muhsin ve Abdullah’ın her hafta gelerek iki saat veya üç dört saat çalışarak bu projeyi geliştirmeleriyle birlikte benim danışmanlığımda yürütülmüş ve gerçekleştirilmiş bir uygulamadır" ifadelerine yer verdi.