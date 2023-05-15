İşte, merakla beklenen köy evleri

Yıl sonuna kadar tamamlanıp sahiplerine teslim edilmesi beklenen köy evleri ile ilgili bilgi veren muhtar İsmail Kırmızıer, “Köy evlerimiz yapılıyor 3 tanesi hazır. Diğerleri de hazır olacak yalnız bir isteğimiz var, köyümüzde 10-15 tane ev kalıyor. 65 hanenin 50 tanesi yıkılmıştı. Köyün komple yeni yapılan bölgeye taşınmasını istiyoruz. Yapılan evlerdeki eksikler tamamlandığında halkımız oturmaya başlayacak” dedi.