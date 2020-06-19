İşte Libya'nın petrol ve doğalgaz haritası!

Türkiye’den gerçekleştirilen üst düzey ziyaretle bir kez daha gözlerin çevrildiği Libya’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) toplam 11 sahada arama ve üretim çalışması yaptığı, 7 sahada petrol bulduğu ortaya çıktı. Kaynaklar, TPAO’nun 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzaladığını belirterek, “TPAO, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı. O dönemde 100-150 milyon dolar harcama yapıldı. 7 sahada petrol bulundu. Bu sahalar, iç karışıklık sonrasında maalesef kapatıldı ya da kaderine terk edildi. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek kapasite söz konusu” demişti.