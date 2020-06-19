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Dünya
15
İşte Libya'nın petrol ve doğalgaz haritası!

2020-06-19 20:38:48
İşte Libya'nın petrol ve doğalgaz haritası!

Afrika’da keşfedilmiş en fazla gaz rezervine sahip olan Libya'da merak edilen harita ortaya çıktı. Mepanews tarafından hazırlanan haritada, doğalgaz ve petrol rezervlerinin hangi noktalarda yer aldığı belirtiliyor.

#1
Foto - Libya'daki petrolün çıkartılması, işlenmesi ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumunun verilerine göre, Afrika kıtasında kanıtlamış en büyük petrol rezervine sahip ülke durumundaki Libya'da, hidrokarbon üretimi ve ihracatı, son yıllardaki iç savaştan ciddi oranda etkilendi.

Libya'daki petrolün çıkartılması, işlenmesi ve ihracatından sorumlu Libya Ulusal Petrol Kurumunun verilerine göre, Afrika kıtasında kanıtlamış en büyük petrol rezervine sahip ülke durumundaki Libya'da, hidrokarbon üretimi ve ihracatı, son yıllardaki iç savaştan ciddi oranda etkilendi.

#2
Foto - 2010 yılı itibariyle 46,4 milyar varillik rezervi ile Libya dünyada da en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke arasında bulunuyor. Ayrıca düşük sülfür oranıyla oldukça yüksek kalitede olan ham petrolün bazı sahalarda varil başına 1 dolara kadar gerileyen düşük çıkarma maliyeti ve Avrupa pazarına yakınlığı da Libya'yı oldukça stratejik bir petrol üreticisi konumuna getirmişti.

2010 yılı itibariyle 46,4 milyar varillik rezervi ile Libya dünyada da en büyük petrol rezervine sahip 10 ülke arasında bulunuyor. Ayrıca düşük sülfür oranıyla oldukça yüksek kalitede olan ham petrolün bazı sahalarda varil başına 1 dolara kadar gerileyen düşük çıkarma maliyeti ve Avrupa pazarına yakınlığı da Libya'yı oldukça stratejik bir petrol üreticisi konumuna getirmişti.

#3
Foto - İç savaş öncesi ihracatının yüzde 85'ini Avrupa'ya yapan Libya, 2010 yılında 403 milyon varille Avrupa Birliği'nin Norveç ve Rusya'dan sonraki en büyük petrol tedarikçisi konumunaydı.

İç savaş öncesi ihracatının yüzde 85'ini Avrupa'ya yapan Libya, 2010 yılında 403 milyon varille Avrupa Birliği'nin Norveç ve Rusya'dan sonraki en büyük petrol tedarikçisi konumunaydı.

#4
Foto - 2020 Ocak ayında petrol kuyularının ve ihracat limanlarının ülkenin doğu ve güneyini kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı gruplar tarafından kapatılmasıyla petrol üretim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, ülke ekonomisi 5 milyar dolar zarara uğradı.

2020 Ocak ayında petrol kuyularının ve ihracat limanlarının ülkenin doğu ve güneyini kontrol eden silahlı güçlerin lideri Halife Hafter yanlısı gruplar tarafından kapatılmasıyla petrol üretim kapasitesinin düşmesi nedeniyle, ülke ekonomisi 5 milyar dolar zarara uğradı.

#5
Foto - Ülkenin doğusunda petrol havzasının bulunduğu bölgeleri kontrol eden Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grubun lideri İbrahim Cadran’ın 2016-2019 yılları arasında üretimi kesintiye uğratması da ülke çapında 100 milyar doları aşkın ekonomik kayba yol açtı. Uluslararası enerji kuruluşları, petrol konusunda Libya'nın büyük bölümünün henüz keşfedilmediğini belirtirken ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle geniş kapsamlı petrol arama faaliyetleri de yapılamıyor.

Ülkenin doğusunda petrol havzasının bulunduğu bölgeleri kontrol eden Petrol Tesisleri Muhafızları isimli silahlı grubun lideri İbrahim Cadran’ın 2016-2019 yılları arasında üretimi kesintiye uğratması da ülke çapında 100 milyar doları aşkın ekonomik kayba yol açtı. Uluslararası enerji kuruluşları, petrol konusunda Libya'nın büyük bölümünün henüz keşfedilmediğini belirtirken ülkedeki çatışma ortamı nedeniyle geniş kapsamlı petrol arama faaliyetleri de yapılamıyor.

#6
Foto - Petrol üretimi son yıllarda ülkede yaşanan çatışmalardan dolayı bir hayli düşüş göstermiş olsa da OPEC verilerine göre ülkenin petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil civarında.

Petrol üretimi son yıllarda ülkede yaşanan çatışmalardan dolayı bir hayli düşüş göstermiş olsa da OPEC verilerine göre ülkenin petrol üretimi günlük 1,2 milyon varil civarında.

#7
Foto - Petrolden sonra keşfedilen doğalgazda da Libya önemli bir konuma sahip. Öyle ki Libya, Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke.

Petrolden sonra keşfedilen doğalgazda da Libya önemli bir konuma sahip. Öyle ki Libya, Afrika'da keşfedilmiş en büyük doğal gaz rezervine sahip ülke.

#8
Foto - Ülke petrolünün büyük çoğunluğu

Ülke petrolünün büyük çoğunluğu "Petrol Hilali" olarak adlandırılan bölgeden çıkartılıyor.

#9
Foto - Sabrata, Nakit ve Vefa bölgeleri yani kırmızı ile gösterilen şeritte gaz boru hattı ve gaz sahası bulunuyor.

Sabrata, Nakit ve Vefa bölgeleri yani kırmızı ile gösterilen şeritte gaz boru hattı ve gaz sahası bulunuyor.

#10
Foto - Yeşil alanın yoğun olduğu bölgelerde ise petrol boru hattı ve petrol sahaları bulunuyor.

Yeşil alanın yoğun olduğu bölgelerde ise petrol boru hattı ve petrol sahaları bulunuyor.

#11
Foto - Ziliten ve Bingazi arasındaki siyah noktacıklar ise hidrokarbon havzasını gösteriyor.

Ziliten ve Bingazi arasındaki siyah noktacıklar ise hidrokarbon havzasını gösteriyor.

#12
Foto - Bu da haritanın en geniş hali.

Bu da haritanın en geniş hali.

#13
Foto - Bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu buldu.

Bugün Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne (UHM) bağlı güçler, Terhune kentinde Hafter milislerine ait 200 varil bombası ve kimyasal madde deposu buldu.

#14
Foto - Türkiye’den gerçekleştirilen üst düzey ziyaretle bir kez daha gözlerin çevrildiği Libya’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) toplam 11 sahada arama ve üretim çalışması yaptığı, 7 sahada petrol bulduğu ortaya çıktı. Kaynaklar, TPAO’nun 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzaladığını belirterek, “TPAO, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı. O dönemde 100-150 milyon dolar harcama yapıldı. 7 sahada petrol bulundu. Bu sahalar, iç karışıklık sonrasında maalesef kapatıldı ya da kaderine terk edildi. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek kapasite söz konusu” demişti.

Türkiye’den gerçekleştirilen üst düzey ziyaretle bir kez daha gözlerin çevrildiği Libya’da, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın (TPAO) toplam 11 sahada arama ve üretim çalışması yaptığı, 7 sahada petrol bulduğu ortaya çıktı. Kaynaklar, TPAO’nun 2000’li yılların ikinci yarısında Libya’nın Ulusal Petrol Şirketi (NOC) ile petrol üretim ve paylaşım anlaşması imzaladığını belirterek, “TPAO, Sirte ve Sebha’da arama çalışmaları yürüttü. Kara sahasında 11 kuyu kazıldı. O dönemde 100-150 milyon dolar harcama yapıldı. 7 sahada petrol bulundu. Bu sahalar, iç karışıklık sonrasında maalesef kapatıldı ya da kaderine terk edildi. Her bir sahada binlerce varil üretim yapılabilecek kapasite söz konusu” demişti.

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