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AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Kanser nedeniyle vefat eden Siirt'in Şirvan ilçesi Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.

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Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

AK Partili Necat Cellek, kanser hastalığı nedeniyle pazar günü vefat etti.

#2
Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek için öğle namazını müteakip Şirvan’daki Pir Muhammed Küfrevi Camii’nde cenaze namazı kılındı.

#3
Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze namazının ardından Cellek’in naaşı, Tillo ilçesine götürülerek burada defnedildi.

#4
Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Cenaze törenine Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, eski AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Cellek'in sevenlerinin yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.

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Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

Şirvan halkının büyük sevgisini kazanan AK Partili Cellek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 57 oy alarak seçilmişti.

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Foto - AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı

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