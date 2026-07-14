AK Partili belediye başkanı son yolculuğuna uğurlandı
Kanser nedeniyle vefat eden Siirt'in Şirvan ilçesi Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Kanser nedeniyle vefat eden Siirt'in Şirvan ilçesi Belediye Başkanı Necat Cellek, son yolculuğuna uğurlandı.
AK Partili Necat Cellek, kanser hastalığı nedeniyle pazar günü vefat etti.
Bir süredir İstanbul’da kanser tedavisi gören ve hayatını kaybeden Şirvan Belediye Başkanı Necat Cellek için öğle namazını müteakip Şirvan’daki Pir Muhammed Küfrevi Camii’nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazının ardından Cellek’in naaşı, Tillo ilçesine götürülerek burada defnedildi.
Cenaze törenine Siirt Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, AK Parti Siirt Milletvekili Mervan Gül, eski AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören, il ve ilçe protokolü, siyasi parti temsilcileri, belediye başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
Cellek'in sevenlerinin yoğunluğu dikkatlerden kaçmadı.
Şirvan halkının büyük sevgisini kazanan AK Partili Cellek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri'nde yüzde 57 oy alarak seçilmişti.
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