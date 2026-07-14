Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı
Savunma devi ASELSAN, F-16 savaş uçaklarında kullanılan HGK-84 güdüm kitleriyle ilgili flaş gelişmenin haberini verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Savunma devi ASELSAN, F-16 savaş uçaklarında kullanılan HGK-84 güdüm kitleriyle ilgili flaş gelişmenin haberini verdi.
Türk savunma devi ASELSAN, seri üretimi tamamlanan HGK-84 güdüm kitlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Paylaşımında HGK-84 güdüm kitinin görüntülerine yer veren ASELSAN, "Gece/gündüz şartlarında görev yapabilme, yüksek tahribat gücü ve seçilebilir vuruş açısı" ifadelerine yer verildi.
HGK-84, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirildi.
Devlet savunma sanayii şirketi olan ASFAT'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, HGK-84, F-16 ve F-4 platformlarında kullanılabiliyor.
En önemli özelliği, kendi itki sistemine sahip olan bombaların haricinde, genel maksat bombaları akıllı ve hassas mühimmatlara dönüştürebiliyor olması. Yani, uçaktan bırakılan bombalara eklenerek onları hedefe yönlendiren bir beyin ve kontrol sistemi gibi çalışıyor.
HGK-84'ün en çarpıcı özelliği ise, sinyal karıştırıcıların kullanıldığı bir harp sahasında bile sorunsuz çalışması. Bu da onu, binlerce dolarlık mühimmatı hedefe başarıyla ulaştırmada rakipsiz kılıyor. Envantere ilk olarak 15 Ocak 2025'te giren HGK-84,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin kullanımına sunulmuş yerli savunma sanayii ürünlerinden sadece biri.
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