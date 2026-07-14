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Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

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Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

Savunma devi ASELSAN, F-16 savaş uçaklarında kullanılan HGK-84 güdüm kitleriyle ilgili flaş gelişmenin haberini verdi.

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Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

Türk savunma devi ASELSAN, seri üretimi tamamlanan HGK-84 güdüm kitlerine ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.

#2
Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

Paylaşımında HGK-84 güdüm kitinin görüntülerine yer veren ASELSAN, "Gece/gündüz şartlarında görev yapabilme, yüksek tahribat gücü ve seçilebilir vuruş açısı" ifadelerine yer verildi.

#3
Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

HGK-84, Askeri Fabrika ve Tersane İşletme (ASFAT) AŞ ve TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirildi.

#4
Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

Devlet savunma sanayii şirketi olan ASFAT'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, HGK-84, F-16 ve F-4 platformlarında kullanılabiliyor.

#5
Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

En önemli özelliği, kendi itki sistemine sahip olan bombaların haricinde, genel maksat bombaları akıllı ve hassas mühimmatlara dönüştürebiliyor olması. Yani, uçaktan bırakılan bombalara eklenerek onları hedefe yönlendiren bir beyin ve kontrol sistemi gibi çalışıyor.

#6
Foto - Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

HGK-84'ün en çarpıcı özelliği ise, sinyal karıştırıcıların kullanıldığı bir harp sahasında bile sorunsuz çalışması. Bu da onu, binlerce dolarlık mühimmatı hedefe başarıyla ulaştırmada rakipsiz kılıyor. Envantere ilk olarak 15 Ocak 2025'te giren HGK-84,Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin kullanımına sunulmuş yerli savunma sanayii ürünlerinden sadece biri.

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