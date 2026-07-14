Göklerde dengeleri sarsacak teknoloji: Türkiye HGK-84'ü tamamladı

En önemli özelliği, kendi itki sistemine sahip olan bombaların haricinde, genel maksat bombaları akıllı ve hassas mühimmatlara dönüştürebiliyor olması. Yani, uçaktan bırakılan bombalara eklenerek onları hedefe yönlendiren bir beyin ve kontrol sistemi gibi çalışıyor.