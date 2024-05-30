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Kültür Sanat
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İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

2024-05-30 11:20:04
İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

Kommagene Krallığının yazlık sarayı Arsemia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı.

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#1
Foto - İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, M.Ö. 163 yılında kurulan Kommagene Krallığının yazlık başkenti (yazlık saray) Arsemia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları başladı.

#2
Foto - İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

M.Ö. 163 yılında kurulan ve M.S. 72 yılına kadar hüküm süren Kommagene Krallığının başkenti Samosata’nın (Samsat) dışında yaz aylarında kullanılan yazlık başkent Arsemia Antik Kenti’nde kazı çalışması başladı. Kral 1. Antiochos ve Herakles’in tokalaşma steli, Mitras'ın kabartma steli ve Grekçe yazıtların yer aldığı Arsemia Antik Kentin saray kısmında başlayan kazılar sürüyor.

#3
Foto - İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan, Kahta ilçesinde bulunan tarihi bölgede 54 yıl önce kazı çalışması yapıldığını belirterek, “1951 ve 1953 yıllarında Frederich Karl Dörner, 1963, 1964 ve 1967 yıllarında ise Wolfram Hofner ile birlikte Frederich Karl Dörner tarafından Arsemia Antik Kenti’nde kazı çalışmaları yapılmış. 54 yıl sonra ilk kez Arsemia Antik Kenti’nde kazılara başladık. Arsemia, Kommagene Krallığının yazlık sarayı olarak kullandığı yerdir. Bu alanda yapmış olduğumuz kazılarda saray kısmının duvar yapısını ortaya çıkartıyoruz. 5 gündür süren kazılar neticesinde duvar yapılarını ortaya çıktı. Burada yapmış olduğumuz kazılar neticesinde yeni çıkarılan bulgularla beraber Arsemia Antik Kentin çok büyük bir önemi sahip olduğunu tekrar gözler önüne sereceğiz” diye konuştu.

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Foto - İşte Kommagene Krallığının yazlık başkenti!

5 gün önce sarayın merdiven kısmında başlayan kazılar daha sonra sarayın yer döşemesi ve mozaikli alanında devam edeceği öğrenildi.

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